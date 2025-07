Sem Steijn trefzeker bij ruime oefenzege Feyenoord

Feyenoord heeft in de eerste oefenwedstrijd van het nieuwe seizoen met ruime cijfers gewonnen van SC Cambuur. De ploeg van trainer Robin van Persie was met liefst 1-4 te sterk voor de Leeuwarders. maakte zijn eerste officieuze minuten in het shirt van Feyenoord en maakte vlak voor rust de 0-3.

Van Persie begon in het Kooi Stadion, waar Feyenoord te gast was voor de officiële openingswedstrijd van het nieuwe stadion van Cambuur, met één opvallende naam aan de aftrap. Timon Wellenreuther stond namelijk in de basis, terwijl Justin Bijlow in zijn geheel ontbrak. De oefenmeester gaf deze week te kennen dat Bijlow de eerste doelman zou worden van de Rotterdammers, maar hij zal pas later zijn rentree gaan maken. Verder stonden onder meer Steijn, Gijs Smal, Calvin Stengs, Ayase Ueda en Igor Paixão in de basis.

Zowel Cambuur als Feyenoord begonnen aftastend aan de wedstrijd. Het duel kabbelde voort omdat beide teams weinig risico namen, waardoor er ook geen grote kansen ontstonden. Halverwege de eerste helft trok Feyenoord het initiatief naar zich toe en kreeg het via Paixão, wiens schot net naast ging, de eerste mogelijkheid. Kort daarna was het Smal die voor open doel op de pal schoot. De treffer van Feyenoord liet echter niet lang op zich wachten, want Steijn behield het overzicht in de zestien en probeerde Ueda te bereiken, waarna de bal via Cambuur-verdediger Bram Marsman in het doel verdween: 0-1.

Feyenoord zette aan en wilde snel de 0-2 op het scorebord zetten. Het was echter Cambuur-doelman Thijs Jansen die uitstekend redding wist te brengen op een inzet van Paixão. De Braziliaan krulde de bal in de verre hoek, maar de Cambuur-goalie stak een stokje voor een snelle 0-2. Na 37 minuten was het alsnog raak voor Feyenoord, nadat Ueda uit een makkelijke rebound de 0-2 kon binnentikken. Vlak voor rust was het Steijn die zijn eerste goal in dienst van Feyenoord maakte. De van FC Twente overgekomen middenvelder maakte een diepteloopje, die op juiste waarde werd geschat door Smal. Vervolgens wipte Steijn de bal over Jansen heen voor de 0-3.

In de tweede helft verscheen Feyenoord met elf andere namen aan de aftrap. Onder meer Liam Bossin, Ezequiel Bullaude en Julian Carranza kwamen binnen de lijnen. Verder waren het vooral jeugdspelers die de kans kregen van Van Persie. Binnen een kwartier na rust maakte Feyenoord de vierde treffer. Het was de van een verhuurperiode teruggekeerde Jaden Slory die de 0-4 tegen de touwen schoot. In het restant van de wedstrijd waren de Rotterdammers via onder meer Bullaude nog dicht bij de 0-5. Vlak voor tijd deed Cambuur nog wat terug via Wiebe Kooistra, die de 1-4 maakte en daarmee de eer redde voor de thuisploeg.