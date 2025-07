Trump wijst beste voetballer aller tijden aan: 'Ik heb hem live gezien'

Donald Trump ziet Pelé als ’s werelds beste voetballer aller tijden. Rond de finale van het WK voor clubs sprak de Amerikaanse president met uitzendgemachtigde DAZN en werd hij gevraagd naar zijn favoriete voetballer.

Trump woonde zondagavond de eindstrijd tussen Chelsea en Paris Saint-Germain bij in het MetLife Stadium in New Jersey, waar hij zich liet interviewen. Hij liet zich enthousiast uit over het mondiale karakter van het toernooi. “Saamhorigheid is belangrijk. Dit is misschien wel de meest mondiale sport die er is. Voetbal kan de wereld samenbrengen.” Zelf spreekt hij wel van ‘soccer’. “Jullie noemen het football, wij soccer. Dat gaat er waarschijnlijk niet zo snel uit.”

Artikel gaat verder onder video

Gevraagd naar zijn favoriete voetballer aller tijden hoefde Trump niet lang na te denken. “Dat is zonder twijfel Pelé. Toen ik jong was, haalde men een speler genaamd Pelé naar de Verenigde Staten. Hij speelde hier voor de Cosmos, en ik ben toen naar een wedstrijd gegaan. Het stadion zat helemaal vol. Het was een eerdere versie van dit stadion, en hij was fantastisch.”

Trump vervolgde: “Ik wil niet te veel prijsgeven over mijn leeftijd (79, red.), maar dat is al behoorlijk lang geleden. Ik was toen nog een jonge vent. Maar als ik ouderwets moet kiezen – net als wanneer je zegt Babe Ruth in honkbal – dan zeg ik: Pelé was echt uitzonderlijk.”

De Braziliaanse voetballegende overleed eind 2022 op 82-jarige leeftijd. In de jaren ’70 speelde hij in de VS voor New York Cosmos en droeg hij bij aan de popularisering van het voetbal in Noord-Amerika.

➡️ Meer voetbalnieuws

👉 Emoties zichtbaar: Weghorst valt stil na moeilijke vraag van Ajax TV 🔗

👉 ‘De Jong sorteert met nieuwe zaakwaarnemer voor op groot toekomstbesluit’ 🔗

👉 Woerts haalt uit naar voetbalbestuurder: ‘Vreselijke wijsneus’ 🔗