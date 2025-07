Van der Gijp hard voor Feyenoord: ‘Dan hoor je niet thuis in de Champions League’

Nicky van der Gijp vindt de reactie dat Feyenoord zwaar heeft geloot voor de derde voorronde van de Champions League overdreven, zo stelt hij bij De Oranjezomer. Volgens de zoon van René van der Gijp moeten de Rotterdammers gewoon kunnen winnen van de Turken. Lukt dat niet, heeft Feyenoord volgens hem ook helemaal niks te zoeken in de Champions League.

De loting voor de derde voorronde van de Champions League vond maandag plaats. Daarbij werd duidelijk dat Feyenoord in een tweeluik moet afrekenen met Fenerbahçe, de ploeg van José Mourinho. Waar de Turken door velen als een van de sterkere tegenstanders werden gezien, valt dit volgens Van der Gijp wel mee. “Dat vind ik echt heel erg overdreven”, reageert hij stellig op de vraag of Feyenoord slecht heeft geloot.

“Feyenoord is de laatste drie, vier jaar heel goed bezig en heeft een heel goed jaar gehad in de Champions League”, gaat de podcasthost verder. “Nu is het ineens: ‘Fenerbahçe is te groot, met Mourinho en grote spelers’. Kom op jongens, als Feyenoord niet van Fenerbahçe kan winnen, horen ze ook niet thuis in de Champions League.” Overigens betekent dat niet dat Van der Gijp van mening is dat Feyenoord eenvoudig zal gaan winnen van de ploeg uit Istanbul.

Volgens de zoon van het vaste gezicht van Vandaag Inside is Fenerbahçe niet per se een makkelijke tegenstander en helpt de aanwezigheid van Mourinho ook niet echt mee. “Hij weet wel hoe hij om moet gaan met Feyenoord, de afgelopen jaren”, legt Van der Gijp uit. Daarmee doelt hij op de recente ontmoetingen tussen de Rotterdammers en AS Roma, waarmee Mourinho tot twee keer toe te sterk was voor Feyenoord. “Het wordt niet makkelijk, omdat Feyenoord er nog niet klaar voor is. Maar als je hier niet van wint…”

