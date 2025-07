Broer van FC Twente-voetballer geeft VI-gast keiharde veeg uit de pan

Patrick Vlap, de broer van FC Twente-middenvelder Michel Vlap, heeft op X keihard uitgehaald naar Job Knoester. De advocaat noemde de 28-jarige voetballer 'een verrader van de democratie' tijdens een uitzending van De Oranjezomer vanwege een mogelijke transfer naar het Russische Spartak Moskou.

De geruchten rondom Vlap en Spartak Moskou houden de gemoederen al enige tijd bezig. Een kleine twee weken geleden geleden werd de middenvelder van FC Twente gelinkt aan een overstap naar Rusland, maar vooralsnog is het nog niet tot een transfer gekomen. Het is inmiddels al enige tijd stil vanuit Rusland en FC Twente heeft ondertussen dan ook een deadline gesteld aan een eventuele overgang.

Artikel gaat verder onder video

Ook in de media wordt er flink gesproken over de mogelijke transfer van Vlap naar Spartak Moskou. Zo maakte Valentijn Driessen in zijn column in De Telegraaf gehakt van de middenvelder. In de ogen van de journalist zou Vlap bij een transfer naar Rusland 'aan de foute kant van de geschiedenis' staan. Afgelopen vrijdag bij De Oranjezomer was er een felle clash tussen Chris Woerts en Knoester, waarbij eerstgenoemde vindt dat Nederlandse clubs 'gewoon' zaken mogen doen met Russische clubs. Knoester was vrij helder in zijn bewoording. "Als je Vlap verkoopt, ook als club, ben je een verrader van de democratie", was hij fel.

Inmiddels voelde Patrick Vlap, de broer van de FC Twente-middenvelder, zich genoodzaakt om te reageren op X. "Moet ik reageren? Nee. doe ik het? Ja. Job Knoester noemde m'n broertje op primetime live tv een 'verrader van de democratie'. Altijd geruststellend als een advocaat zorgvuldig omgaat met woorden. Oh wacht… Voor het eerst ooit een draadje", steekt hij van wal.

'Vlap gedemoniseerd door Knoester'

"Waarom?" Omdat er is gesproken over een EVENTUELE transfer naar Spartak Moskou. Iedereen mag daar absoluut iets van vinden. Maar om iemand zó publiekelijk te brandmerken-> zonder gesprek, zonder context -> is geen analyse. Dit is nou demonisering", is hij kritisch op Knoester. "Zeker van een jurist verwacht je iets anders. Iemand die zegt de rechtsstaat te verdedigen, zou beter moeten weten dan met dit soort losse flodders te schieten. Geen bewijs. Geen gesprek. Alleen een label waarvan hij hoopt dat blijft kleven."

"Speler en clubs maken misschien een zakelijke en sportieve keuze", gaat Vlap verder. "Geen steun aan een (geo)politieke situatie, en al helemaal geen wet overtreden. Je mag hier kritiek op hebben, dit benoemen en maak er je feest van! Democratie, weet je nog? Maar zonder weerwoord op live tv 'verraad'? Daarmee gooi je elk serieus gesprek dicht."

"Wie mensen wegzet als verraders omdat ze hun werk doen, moet zich afvragen wat hij zelf bijdraagt aan het publieke gesprek", gaat Vlap kritisch verder. "Zeker als hij zelf advocaat is; en dat in een land waar volgens mij ook niet alles op rolletjes loopt, maar hier als belastingbetaler wel aan bijdraagt", besluit de broer van de FC Twente-middenvelder.

➡️ Meer FC Twente nieuws

👉 Ron Jans deed collega ‘veel pijn’ bij FC Twente 🔗

👉 Werk aan de winkel voor FC Twente: 'Daar willen we ons verbeteren' 🔗

👉 Erik ten Hag haalt kiezelhard uit naar de KNVB: 'Het moet per direct stoppen' 🔗