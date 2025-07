Voetbalfans walgen van Kudus bij medische keuring: 'Cringe'

Een opmerkelijk moment tijdens de medische keuring van bij Tottenham Hotspur. De Ghanees maakt richting de clubarts een opmerking die door veel voetbalfans als ‘cringe’ wordt aangemerkt.

Kudus maakte voor circa 64 miljoen euro de overstap van West Ham United naar Tottenham Hotspur. Hij maakte al meteen duidelijk dat hij ‘alleen naar Spurs’ wilde en herhaalde dat sentiment nog eens tijdens de medische keuring.

Toen een clubarts zijn hart controleerde, zei Kudus: “Je gaat Spurs daar vinden.” De opmerking wordt door veel gebruikers op sociale media als Reddit en X 'cringe' genoemd. "Ik snap dat je een wit voetje wilt halen, maar dit gaat ver", klinkt het bijvoorbeeld.

Kudus kwam in 2020 naar Ajax vanaf het Deense Nordsjaelland, waar hij zijn carrière begon. De Ghanees speelde drie seizoenen in Amsterdam. Daarin kwam hij in 87 wedstrijden tot 27 doelpunten en 12 assists. Twee kampioenschappen en een bekerwinst later vertrok Kudus via de voordeur naar West Ham United. Ook in de Premier League maakte hij furore, want in de afgelopen twee seizoenen was Kudus in tachtig wedstrijden goed voor negentien treffers en dertien assists.