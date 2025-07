Kassa rinkelt bij Ajax: Kudus maakt transferklapper binnen Premier League

gaat komende zomer de overstap maken van West Ham United naar Tottenham Hotspur. The Athletic en Fabrizio Romano melden dat beide clubs uit Londen een akkoord hebben bereikt over een transfer van de Ghanees. Naar verluidt betalen de Spurs zo'n 64 miljoen euro voor de aanvallende middenvelder annex buitenspeler. Ook voor Ajax is de transfer goed nieuws, aangezien de Amsterdammers een doorverkooppercentage hebben bedongen.

Kudus kwam in 2020 naar Ajax vanaf het Deense Nordsjaelland, waar hij zijn carrière begon. De Ghanees speelde drie seizoenen in Amsterdam. Daarin kwam hij in 87 wedstrijden tot 27 doelpunten en 12 assists. Twee kampioenschappen en een bekerwinst later vertrok Kudus via de voordeur naar West Ham United. Ook in de Premier League maakte hij furore, want in de afgelopen twee seizoenen was Kudus in tachtig wedstrijden goed voor negentien treffers en dertien assists.

Artikel gaat verder onder video

Daarmee wekte hij de belangstelling van Tottenham, dat zich begin deze week met een eerste bod meldde bij West Ham United. Een bedrag van 58 miljoen euro was echter niet genoeg om The Hammers te overtuigen. Inmiddels hebben beide partijen wel een akkoord bereikt over een transfer, waar naar verluidt een transfersom van 64 miljoen euro gemoeid is. Het is de bedoeling dat Kudus een zesjarig contract gaat teken bij de Europa League-winnaar. De medische keuring van de 24-jarige Ghanees staat voor donderdag gepland.

De transfer van Kudus naar Tottenham is ook goed nieuws voor Ajax. De Amsterdamse club bedong bij de transfer van de Ghanees naar West Ham United een doorverkooppercentage van naar verluidt zo'n tien tot vijftien procent. Daarnaast heeft de club uit de hoofdstad nog recht op een solidariteitsbijdrage van 1,54 procent.

🤍✊🏿 Mohammed Kudus didn’t want to negotiate with any other club, only Spurs.



Clear intentions as revealed last week… and deal now done, as Kudus will become new #THFC player this week. ⤵️ https://t.co/M70P28Y5ma — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 9, 2025

➡️ Meer Ajax nieuws

👉 Farioli lepelt bij Porto hetzelfde verhaal op als bij Ajax🔗

👉 Opmerkelijk: Van der Vaart traint plots mee met het eerste van Ajax 🔗

👉 Verweij maakte korte metten met geruchten over Taylor 🔗

👉 'Ajax grijpt naast gedroomde aanwinst, die tóch in eigen land actief blijft' 🔗

👉 Alex Kroes krijgt enorme veeg uit de pan: 'Echt onbestaanbaar' 🔗