Voormalige ster van United flink bespot na vreemde video: 'Vrouwen schieten tekort'

Javier 'Chicharito' Hernández heeft zich in een video uitgesproken over de 'nieuwe' rollen van man en vrouw. De Mexicaanse voetballer stelt dat vrouwen momenteel zich op een negatieve manier ontwikkelen, waardoor de twee geslachten nog minder complementair aan elkaar worden.

Hernández speelde tijdens zijn carrière onder andere voor Manchester United, Real Madrid en Bayer Leverkusen. De Mexicaanse spits is momenteel met een van zijn laatste hoofdstukken van zijn voetballoopbaan bezig: bij Deportivo Guadalajara in zijn thuisland bouwt hij zijn carrière af. Deze week is hij groot nieuws door een controversiële video.

Artikel gaat verder onder video

Chicarito, zoals zijn bijnaam luidt, laat zich op een opvallende manier uit over mannen en vrouwen in de betreffende monoloog. "Vrouwen schieten tegenwoordig tekort. Ze roeien mannelijkheid uit en maken de samenleving gevoeliger dan ooit."

De voormalige topspits heeft nog een advies voor vrouwen in het algemeen. "Omarm je vrouwelijke energie door zorg te dragen, te verzorgen, je voort te planten, schoon te maken en het huis te onderhouden. Thuis is de belangrijkste plek voor mannen. Wees niet bang om een vrouw te zijn en je te laten leiden door een man, die het allerliefst ziet dat jij gelukkig bent."

Hernández is niet alleen kritisch op vrouwen. "Wij als mannen laten het afweten met betrekking tot toewijding. Maar jullie vrouwen moeten ook leren mannelijkheid te accepteren en het te respecteren. De waarheid is soms moeilijk, maar als jullie dit kunnen, krijgen we hopelijk een samenleving zoals we dat altijd al hebben gewild."

De woorden van Hernández hebben veel tongen losgemaakt. Meerdere mensen twijfelen aan het welzijn van de voetballer, al dan niet wijzend naar zijn scheiding in 2021, toen de relatie tussen Hernández en de moeder van zijn twee zoons werd beëindigd. Ook zijn er genoeg mensen het eens met de stellingen van de spits.

Listo, Javier Hernández perdió la cabeza por completo. Que lástima. pic.twitter.com/Qk5J4uVmlC — Baúl del Futbol Mexicano (@BaulFutMex) July 18, 2025

