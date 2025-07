Yamal op achttiende verjaardag direct aangeklaagd

wordt op zijn achttiende verjaardag direct aangeklaagd, zo meldde de Asociación de Personas con Acondroplasia y Otras Displasias Esqueléticas con Enanismo (ADEE) zondagmiddag. De buitenspeler van Barcelona zou mensen die kampen met dwerggroei hebben ingehuurd als entertainment voor zijn verjaardagsfeest, tot onvrede van deze vereniging.

Yamal werd zondag achttien jaar en besloot dat de avond van tevoren groots te vieren. De tienersensatie gaf een besloten feest in Olivella, zo’n vijftig kilometer van Barcelona. De Spanjaard had ruim honderd mensen uitgenodigd voor het feest. Hoewel er sprake was van erg strenge beveiliging en een verbod op mobiele telefoons, lekten er wel beelden uit van het verjaardagsfeest.

Op enkele beelden zou te zien zijn hoe mensen die kampen met dwerggroei als entertainment en voor promotionele activiteiten zijn ingehuurd op het feest, zo beweert de ADEE. De vereniging heeft daarop besloten juridische en maatschappelijke stappen te ondernemen tegen Yamal, om ‘de waardigheid van mensen met een beperking te beschermen’. Volgens de ADEE zijn de acties van Yamal niet alleen in strijd met de wet, maar zijn deze ook ethisch onverantwoord.

“Het is onacceptabel dat mensen met dwerggroei in de 21e eeuw nog steeds als vermaak worden gebruikt op privéfeestjes”, stelt ADEE-voorzitter Carolina Puente op de website van de vereniging. Het feit dat Yamal een publiek figuur is, verergert de situatie volgens haar. “De waardigheid en rechten van onze gemeenschap vormen voor niemand, onder welke omstandigheden dan ook, een bron van vermaak. Wanneer iemand met maatschappelijke invloed aan dit soort situaties deelneemt, is de schade nog groter, omdat het de maatschappij – en vooral jongeren – duidelijk maakt dat discriminatie acceptabel is. We moeten de objectivering van verschillen uitbannen en mensen opvoeden met respect en gelijkheid.”

COMUNICADO OFICIAL | La Asociación de Personas con Acondroplasia y Otras Displasias Esqueléticas con Enanismo denuncia la contratación de personas con enanismo como entretenimiento en la fiesta de Lamine Yamal.

Actuaremos por la vía legal y social.https://t.co/cAjEH0Fm03 — Asociación ADEE (@adee_esp) July 13, 2025

