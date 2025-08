Zoon van voetballegende stopt wegens ‘enorme druk’ op 19-jarige leeftijd

Cristian Totti, de zoon van voetballegende Francesco Totti, is op negentienjarige leeftijd gestopt met voetballen, zo bevestigt hij in gesprek met La Nuova. De jonge middenvelder had te veel last van de druk die zijn achternaam met zich meebracht.

Totti junior werd opgeleid door AS Roma, de club waar zijn vader zijn hele loopbaan actief was. In 2023 maakte hij de overstap naar Frosinone, waarna hij via Rayo Vallecano in juni 2024 de Serie D terechtkwam bij Avezzano. Een maand later stapte hij over naar Olbia in dezelfde competitie, waar hij in 2024 weer vertrok. Totti speelde in totaal zes wedstrijden voor de Italiaanse vierdedivisionist.

Artikel gaat verder onder video

In december nam hij alweer afscheid van de Italiaanse club en sindsdien was de middenvelder clubloos. Afgelopen week doken er geruchten op dat Totti zou zijn gestopt met voetballen. “Ja, ik heb besloten dat ik met pensioen ga”, liet de middenvelder desgevraagd weten. Er bestonden ook vragen over zijn fysieke gesteldheid, maar daar zou volgens Totti niks van waar zijn. Marco Amelia, die hem bij Frosinone onder zijn hoede had, laat aan de krant weten dat Totti last had van de druk die de naam van zijn vader meebracht.

Hoewel Totti dus stopt als voetballer, blijft hij nog wel in de voetballerij actief. De negentienjarige heeft zich verbonden aan de voetbalschool die door zijn vader is opgericht. De school wordt geleid door zijn oom Riccardo, de oudere broer van Francesco. Totti jr. gaat daar samenwerken met algemeen directeur Claudio D’Ulisse om aankomende talenten te scouten.