Messi goud waard voor Inter Miami, maar laat zich van slechtste kant zien

bewees in de nacht van woensdag op donderdag weer eens zijn klasse, door Inter Miami met twee assists aan een 2-1 zege op Atlas te helpen. De beslissing viel pas in minuut 96, waarna Messi zich van zijn slechtste kant liet zien door vol in het gezicht van zijn tegenstander te juichen.

Inter Miami speelde in de nacht van woensdag op donderdag een wedstrijd tegen het Mexicaanse Atlas in de Leagues Cup. Dit is een jaarlijks toernooi waarin clubs uit de MLS en de Liga MX het tegen elkaar opnemen. Voor Messi betekende de wedstrijd zijn terugkeer van een schorsing, nadat hij de All-Star-wedstrijd oversloeg.

Na bijna een uur spelen was het Messi die zijn klasse toonde. De Argentijn werd de diepte in gestuurd, waarna hij goed het overzicht behield en de bal teruglegde naar Telasco Segovia. De Venezolaan kon voor een open doel vervolgens eenvoudig de openingstreffer noteren. Tien minuten voor tijd kwam Atlas weer langszij via Rivaldo Lozano.

De beslissing viel pas in de blessuretijd. Messi ging de combinatie aan met Luis Suárez en kreeg de bal vervolgens weer terug van de Uruguayaan. De dribbelaar legde de bal panklaar voor Marcelo Weigandt, die enkel hoefde binnen te tikken. In eerste instantie ging de vlag omhoog, maar na ingrijpen van de VAR ging de treffer toch door. Nadat de scheidsrechter de goal had goedgekeurd, liet Messi zich van zijn slechtste kant zien door in het gezicht van tegenstander Matias Coccaro te juichen.

