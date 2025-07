Messi gaat lekker in Amerika en vestigt opnieuw indrukwekkend record

en Inter Miami hebben na het wereldkampioenschap voor clubteams een goed vervolg gegeven aan de MLS, de Amerikaanse competitie. Messi snoepte in de wedstrijd tegen New England Revolution andermaal een record mee.

Op bezoek bij New England Revolution uit de staat Massachusetts schoot Messi in de eerste helft al twee keer raak. Daarmee vestigde hij het record van meeste duels op een rij met minstens twee doelpunten in de MLS. Net zoals in deze 1-2 overwinning, deed hij dat namelijk in de drie voorgaande wedstrijden ook al, tegen CF Montréal (1-4), Columbus Crew (5-1) en daarvoor ook Montréal (4-2 winst).

Artikel gaat verder onder video

Miami was de afgelopen maand actief op het WK voor clubs. Verrassend genoeg werd de groepsfase overleefd en gingen Messi en co door naar de achtste finale ten koste van Al-Ahly (Egypte) en FC Porto (Portugal). In de eerste knock-outwedstrijd was Messi’s voormalige ploeg Paris Saint-Germain met 4-0 te sterk.

Door dat WK loopt de Floridiaanse club wat wedstrijden achter op de concurrentie in de MLS. Mochten die drie inhaalwedstrijden worden gewonnen, dan staat Miami bovenaan de Oostelijke Conference. Sinds de komst van Messi in 2023 won de club de Supporters’ Shield en de Leagues Cup, en eindigde Miami ook bovenaan de Conference, maar de MLS-titel werd nog niet binnengesleept.

