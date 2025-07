Zorgen om Emma Snerle op EK Vrouwen: ‘Ze durft haar hoofd niet te bewegen’

Een verdrietig moment dinsdagavond voor Emma Snerle op het EK Vrouwen. De middenvelder van Denemarken kreeg in de groepswedstrijd tegen Duitsland een bal in het gezicht geschoten door een eigen teamgenoot, waarna de Duitsers konden scoren. Snerle moest het veld tot overmaat van ramp ook nog eens geblesseerd verlaten na het moment.

In de 66ste minuut van de wedstrijd werd Snerle de schlemiel van de wedstrijd. De 24-jarige speelster van het Italiaanse Fiorentina kreeg van dichtbij hard een bal in het gezicht geschoten door nota bene teamgenoot Emma Faerge en ging meteen gestrekt neer. Duitsland kon vervolgens overnemen en sloeg genadeloos toe via Lea Schuller, die met een diagonaal schot de 2-1 op het scorebord bracht.

“Het ontstaat wel heel lullig”, zei commentator Anne de Jong van de NOS over de wijze waarop het doelpunt van Duitsland tot stand kwam. “Het is wel heel zuur voor Denemarken, want de speelster die de bal in het gezicht heeft gekregen, ligt daar nog altijd: de ongelukkige Snerle. De Duitsers zijn genadeloos: doorvoetballen en de kans afmaken. Het zijn geen oefenwedstrijden, het is een EK.”

Er volgde een minutenlange blessurebehandeling voor Snerle en het St. Jakob-Park in Basel viel stil. Snerle was niet in staat om de wedstrijd voort te zetten. De Jong was aanwezig in het stadion en zag dat het niet goed ging met Snerle: “Dit is een heel treurige aftocht voor Snerle. Ze bleef ook even stilstaan terwijl ze van het veld werd geholpen. Ze loopt nu naar de zijkant, maar net bleef ze even een paar minuten stilstaan, alsof ze niet verder kon. Ze durft haar hoofd niet te bewegen. Oh, dit is een treurige aftocht!”, klinkt het zorgelijk.

