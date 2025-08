Achraf Hakimi riskeert celstraf van 15 jaar, La Parisien meldt gruwelijke details

riskeert een celstraf van liefst vijftien jaar, zo meldt La Parisien vrijdag. Volgens de Franse kwaliteitskrant heeft het Franse Openbaar Ministerie de Marokkaanse rechtsback van Paris Saint-Germain aangeklaagd vanwege verkrachting.

La Parisien meldt dat Hakimi ervan wordt verdacht een vrouw in 2023 gedwongen hebben tot het hebben van seks. De desbetreffende vrouw zou de superster van PSG ontmoet hebben via Instagram. Kort erna volgde een ontmoeting in de woning van Hakimi. Volgens de aanklager zoende Hakimi haar vervolgens zonder toestemming op haar mond en borsten.

Artikel gaat verder onder video

De vrouw zou zich hebben verweerd, maar Hakimi zette naar verluidt door en verkrachtte haar. Uiteindelijk zou de vrouw Hakimi met haar voeten hebben weggeduwd, waarna ze de woning wist te verlaten. Zij werd opgehaald door een vriendin. Die bevestigde de verklaringen en geschokte toestand van de vrouw tegenover de politie.

Hakimi ontkent volgens La Parisien dat sprake is geweest van verkrachting. Volgens Hakimi is sprake van een complot waarin de vrouw zich ten koste van hem wenst te verrijken. Hakimi’s advocaat spreekt van 'een poging tot afpersing'.

