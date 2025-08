Ajax - AS Monaco op tv: op deze zender kijk je de oefenwedstrijd

Ajax speelt zondagmiddag in de eigen Johan Cruijff ArenA tegen AS Monaco. Het is de laatste wedstrijd in de oefencampagne van de ploeg van trainer John Heitinga ter voorbereiding op het nieuwe seizoen. De wedstrijd is live te zien op tv, maar hoe laat en op welke zender?

Hoe laat is Ajax - AS Monaco?

Het duel tussen Ajax en AS Monaco begint om 14.00 uur in de Johan Cruijff ArenA. Het oefenduel van de Amsterdammers ie helemaal uitverkocht, maar mocht je geen kaartje hebben bemachtigd dan kun je de wedstrijd toch nog live volgen.

Op welke tv-zender is Ajax - AS Monaco?

De wedstrijd wordt live uitgezonden op het open kanaal van Ziggo Sport. Dat is te vinden op kanaal 14 voor abonnees van Ziggo. Bij aanbieders als KPN en Odido behoort Ziggo Sport niet tot het basispakket. De voorbeschouwing begint om 13.40 uur.

Voorbereiding Ajax

De oefenwedstrijd tegen AS Monaco is de zevende en laatste van de oefencampagne op het nieuwe seizoen. Na zeges op Hibernian (6-3), PAOK Saloniki (2-1), KV Mechelen (3-2), Celtic (5-1) en een gelijkspel tegen Aarhus GF (1-1), ging de ploeg van trainer John Heitinga vorige week zondag voor het eerst onderuit in de voorbereiding. In de finale van de Como Cup werd een 3-0 nederlaag geleden tegen gastheer Como.