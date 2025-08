Ajax-speler heeft geen werkvergunning en mag niet meedoen tegen AS Monaco

en ontbreken zondagmiddag tijdens de oefenwedstrijd tussen Ajax en AS Monaco. De verdediger, die er in de afgelopen oefenwedstrijd tegen Como nog wel bij was, staat niet op het wedstrijdformulier. De reden van afwezigheid is nog niet bekend. Waarom Gloukh niet meedoet, is wel bekend.

Rosa startte tegen Como in de basis en maakte daarvoor ook tegen Celtic minuten, maar zondagmiddag schittert de Braziliaan in afwezigheid. Tegen de Italiaanse ploeg had Rosa moeite met het verdedigen van Jayden Addai, en werd hij in de rust gewisseld. Of zijn optreden impact heeft op de opstelling tegen AS Monaco, is niet bekend.

Een andere opvallende afwezige is Gloukh. De aanvallende middenvelder, die deze week voor een bedrag van 14,75 miljoen euro (exclusief bonussen) overkwam van Red Bull Salzburg, is nergens te bekennen op het wedstrijdformulier. Johan Inan van het Algemeen Dagblad weet dat de Israëliër in afwachting is van zijn werkvergunning.

Verder kiest John Heitinga voor Wout Weghorst als aanvalsleider, boven Brian Brobbey. Het doel wordt verdedigd door Vitezslav Jaros, die Youri Regeer, Aaron Bouwman, Youri Baas en Owen Wijndal voor zich heeft in de defensie. Op het middenveld spelen Davy Klaassen, Jorthy Mokio en Kenneth Taylor. De voorhoede wordt dus gevormd door Weghorst, die aan de zijkant vergezeld wordt door Raúl Moro en Steven Berghuis.