Nieuwe plottwist in Akpom-soap: 'Niet te filmen'

Waar ligt de toekomst van ? Wie het weet mag het zeggen. Ajax hoopt deze zomer afscheid te nemen van de grootverdiener, voor wie tot voor kort echter nauwelijks interesse was. Inmiddels strijden er naar verluidt niet minder dan vier clubs om zijn komst. Clubwatcher Tim van Duijn komt in de nacht van maandag op dinsdag met een nieuwe plottwist.

Afgelopen vrijdag vertelde Ajax-watcher Mike Verweij in de podcast Kick-Off van zijn werkgever De Telegraaf nog dat er 'bijna geen interesse' bestond voor Akpom en drie van zijn ploeggenoten, die eveneens op de nominatie staan om te vertrekken uit Amsterdam: Ahmetcan Kaplan, Sivert Mannsverk en Brian Brobbey. "En dan zul je zien, dan nemen we deze podcast op en wordt er morgen eentje verkocht", sprak Verweij destijds. Een vooruitziende blik kan de journalist daarmee niet ontzegd worden, want een dag later werd duidelijk dat Birmingham City Ajax en Akpom van elkaar wilde verlossen.

Artikel gaat verder onder video

Het zou gaan om een huurdeal met een verplichte koopoptie, die geactiveerd zou worden indien de club promotie van de Championship naar de Premier League zou maken. Waar alles in kannen en kruiken leek, deed Akpoms vorige werkgever Middlesbrough zondag echter een poging om de deal te kapen. Gisteren (maandag) kwam daar een derde (!) gegadigde bij: Ipswich Town, afgelopen seizoen gedegradeerd naar het tweede niveau, mengde zich toen in de strijd. Bovendien zou de Griekse recordkampioen Olympiakos Piraeus eveneens belangstelling voor Akpom tonen.

Het laatste nieuws is dat Birmingham City zich mogelijk met een nieuw voorstel gaat melden in Amsterdam. "Niet te filmen. Birmingham City geeft de strijd om Chuba Akpom niet op en overweegt zich weer te melden bij Ajax om Akpom direct te kopen in plaats van te huren", schrijft Van Duijn op X. Een directe verkoop van Akpom lijkt voor Ajax een beter scenario dan de eerder voorgestelde constructie. Daarin bestaat immers het 'risico' dat de aanvaller in de zomer van 2026 terugkeert, indien Birmingham City niet zou promoveren. Akpom tekende in de zomer van 2023 bij Ajax en kreeg van toenmalig directeur voetbalzaken Sven Mislintat een vijfjarig contract, dat dus pas in 2028 afloopt. De Engelsman vangt een jaarsalaris van liefst vijf miljoen euro en is daarmee een absolute grootverdiener in de selectie van trainer John Heitinga.