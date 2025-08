Pijnlijke sneer van Jorthy Mokio duidelijk hoorbaar: ‘Hoe durft hij dit te zeggen’

(17) raakte zondagmiddag niet bepaald onder de indruk van het spel van AS Monaco. Ajax nam het in de laatste oefenwedstrijd in aanloop naar het nieuwe seizoen op tegen de Monegasken, maar kwam niet verder dan een 2-2 gelijkspel. Toch beschikt Monaco over geen beste selectie, aldus Mokio.

De Belgische middenvelder startte zondag – samen met Davy Klaassen en Kenneth Taylor – op het middenveld bij Ajax. Mokio speelde volgens Frank de Boer niet zijn beste optreden in het shirt van de Amsterdammers. “Ik hou van Mokio's spel, hij neemt risico. Dat mag je, dat hoort ook bij Ajax. Maar je moet niet onbetrouwbaar worden. Nou, vandaag vond ik hem onbetrouwbaar. Veel te veel balverlies. In de Champions League wordt dat afgestraft. Hij moet veel zuiniger zijn, betrouwbaar worden”, sprak hij bij Ziggo Sport.

Artikel gaat verder onder video

Ondanks de kritiek, raakte Mokio niet bepaald overtuigd van de tegenstander. Dat blijkt uit beelden op het TikTok-account van Jordan Teze, die een kijkje achter de schermen deelt. “Jullie zijn niet zo hard (goed, red.) hè”, zegt de Ajax-speler tegen Teze.

De voormalig rechtsback van PSV reageert direct: “Dit was niet onze sterkste opstelling, hè.” Diezelfde Teze had na de wedstrijd een onderonsje met Owen Wijndal, die ook in de basis mocht starten bij Ajax. “Je gaf een assist. Toen dacht ik: shit, nu moet ik ook”, zegt Wijndal, die doelt op de 1-2 van Monaco.

De sneer van Mokio levert opvallende reacties op X op: "Hoe durft Mokio dit te zeggen", schrijft iemand, terwijl hij de nodige huilende emoji's aan zijn bericht toevoegt.