'Kroes en Ajax zijn akkoord: Amsterdammers verdienen over een jaar mogelijk acht miljoen'

Ipswich Town heeft een akkoord bereikt met Ajax over . Eerder leek de spits te gaan tekenen voor Birmingham City, maar Ipswich lijkt nu met Akpom aan de haal te gaan.

De Engelsman kwam in 2023 voor meer dan twaalf miljoen naar Amsterdam toe, maar werd nooit echt een succes. In 2023/24 kon hij nog goede cijfers overleggen: elf doelpunten en drie assists in 1042 Eredivisie-minuten, maar daarna liet Akpom het toch afweten. De oud-spits van Arsenal probeerde het nog op huurbasis bij Lille afgelopen seizoen, maar lijkt nu weer terug te gaan naar zijn geboorteland.

Birmingham City leek met Akpom aan de haal te gaan, maar ook Middlesbrough en Ipswich Town toonden interesse. Laatstgenoemde club was daadkrachtig en heeft in korte tijd een principeakkoord bereikt met Ajax, weet Sky Sports te melden.

Birmingham en Ipswich zijn beide van plan om de 29-jarige Akpom te huren. Aan de genoemde overeenkomsten zijn geen koopopties verbonden. Volgens Sky Sports betaalt Ipswich acht miljoen aan Ajax als het met Akpom in de geleden promoveert naar de Premier League. Ipswich speelde afgelopen seizoen op het hoogste Engelse niveau, maar degradeerde gelijk weer door 22 punten te behalen. Nummer 17 Tottenham Hotspur speelde er zestien meer bij elkaar.