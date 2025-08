Ajax slaat grote slag en bevestigt belangrijke contractverlenging

Ajax is erin geslaagd om Abdellah Ouazane langer vast te leggen. Het Marokkaanse toptalent, dat begeerd werd door de Europese top, heeft zijn handtekening gezet onder een contract tot medio 2028. Dat bevestigt Ajax middels de officiële kanalen.

Het was lange tijd onduidelijk of de toekomst van Ouazane in Amsterdam lag. De middenvelder wilde zelfs dolgraag naar Real Madrid en bereikte een persoonlijk akkoord, maar de medische keuring gooide roet in het eten. De clubarts van De Koninklijke gaf namelijk geen groen licht voor de overgang.

Artikel gaat verder onder video

Dat zorgde ervoor dat Ajax de gesprekken met de zestienjarige direct weer oppakte. Met resultaat, want de creatieveling heeft ervoor gekozen om bij de Amsterdammers te blijven. Ouazane heeft zijn handtekening gezet onder een contract voor drie jaar, tot 2028. Omdat de Marokkaan nog geen achttien is, mag hij geen langere verbintenis tekenen.

Ouazane genoot zijn jeugd bij AVV Zeeburgia, een partnerclub van Ajax. In 2016 stapte de middenvelder over naar de Ajax-school, waar hij diverse jeugdelftallen doorliep. Aankomend seizoen maakt Ouazane deel uit van de selectie van Jong Ajax.

“We zijn enorm blij dat we Abdellah vandaag hebben kunnen contracteren. Abdellah is een creatieve aanvallende middenvelder die een grote bijdrage heeft in het maken van doelpunten en het leveren van assists. Hij heeft het vermogen om als verbindingsstuk tussen de middenvelders en aanvallers te fungeren en gevaar te stichten met steekpasses en dribbels. Abdellah beschikt over een uitstekend inzicht en ik ben ervan overtuigd dat hij dit seizoen ook bij Jong Ajax zijn kwaliteiten gaat laten zien”, laat Directeur Voetbal Marijn Beuker weten in een reactie op de clubsite.