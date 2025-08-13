Live voetbal

Babadi hoog op de lijst van Eredivisieclub: 'Eenvoudige optelsom'

Maurice Mazenier
13 augustus 2025, 15:57

SC Heerenveen heeft Isaac Babadi 'hoog op de lijst' staan als vervanger van de geblesseerd geraakte Levi Smans. Dat meldt Voetbal International. De middenvelder van PSV was afgelopen winter ook al in beeld bij de Friese club, maar toen kwam het niet tot een tijdelijke overstap. Door de blessure van Smans zou sc Heerenveen een nieuwe poging willen wagen.

Heerenveen beleefde afgelopen weekend een ietwat valse start van het nieuwe seizoen. De Friezen kwamen in het eigen Abe Lenstra Stadion al vroeg op voorsprong tegen de promovendus uit Volendam door een treffer van Luuk Brouwers, maar moesten na een dik uur spelen de gelijkmaker van Ozan Kökçü incasseren. Even eerder vormde het uitvallen van Smans het dieptepunt van de avond. De middenvelder kwam vlak na rust verkeerd terecht en greep direct naar zijn knie, zijn emotionele reactie terwijl hij door twee verzorgers van het veld werd geholpen sprak boekdelen. Onderzoek wees uit dat Smans 'een ernstige knieblessure' heeft opgelopen.

Naar alle waarschijnlijkheid ligt Smans er meerdere maanden uit, waardoor sc Heerenveen op zoek moet naar een vervanger. "Wie dat gaat worden is nog niet bekend: de mogelijkheden worden op het moment besproken", klinkt het in VI. Zowel dinsdag als woensdag heeft de technische leiding de koppen bij elkaar gestoken. Het is de club op korte termijn een knoop doorhakt en serieus overgaat tot actie.

Babadi wordt gezien als een van de meest voor de hand liggende opties en VI schetst dat de twintigjarige middenvelder 'hoog op de lijst' staat bij sc Heerenveen. Afgelopen januari was de Friese club ook al dichtbij het huren van Babadi, maar destijds trok PSV op het allerlaatste moment de stekker uit de huurdeal, waardoor sc Heerenveen teleurgesteld achterbleef. Inmiddels willen de Eindhovenaren de talentvolle middenvelder alsnog vlieguren laten maken in de Eredivisie. Naar verluidt zou de jonge rechtspoot niet onwelwillend tegenover een periode bij de Friese club. "Zelden was een optelsommetje in de voetballerij zo eenvoudig te maken", aldus VI.

