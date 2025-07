Ajax vindt oplossing voor Van Axel Dongen

gaat Ajax deze zomer op huurbasis verlaten. De twintigjarige buitenspeler speelt komend seizoen voor sc Heerenveen, zo weten Voetbal International, de Leeuwarder Courant en het fanaccount ABE1920. Daarbij is geen koopoptie opgenomen.

Heerenveen heeft al langer interesse in Van Axel Dongen. De aanvaller werkte in de jeugdopleiding van de Amsterdammers al samen met Robin Veldman, sinds maart hoofdtrainer in Friesland. De oefenmeester voerde al meerdere gesprekken met de jongeling en heeft hem overtuigd naar het Abe Lenstra Stadion te komen. Daar hoopt Veldman Van Axel Dongen weer aan de praat te krijgen.

In Friesland moet Van Axel Dongen zijn ritme weer terug gaan vinden. Door meerdere blessures kwam de buitenspeler afgelopen seizoen slechts tot 53 minuten in drie duels voor Jong Ajax. Ook het seizoen ervoor maakte de rechtspoot nauwelijks minuten; in tien wedstrijden stond hij 284 minuten op het veld.

Van Axel Dongen verdient bij Ajax een aanzienlijk salaris voor iemand die zo vaak geblesseerd is. Naar verluidt maken de Amsterdammers een miljoen euro per jaar over aan de aanvaller, waar veel kritiek op is. Van Axel Dongen heeft zelf begrip voor deze houding. Volgens ABE1920 blijft Ajax een groot deel van het salaris betalen.

Bericht van @ABE1920SCH klopt: SC Heerenveen gaat Amourricho van Axel Dongen huren van Ajax.



Daarmee is één vleugelaanvaller binnen. SC Heerenveen hoopt zich ook nog steeds te versterken met Marko Farji.



Danilo Al-Saed zoals gemeld op weg naar de uitgang. — Sander de Vries (@SanderVries_LC) July 14, 2025 Naar wij hebben begrepen wordt Van Axel Dongen gehuurd waarbij Ajax een groot deel van zijn salaris zal blijven betalen. Het risico voor sc Heerenveen bij deze huur is dus zeer beperkt. #scheerenveen #ajax #vanaxeldongen — ABE1920 ❤️ #scHeerenveen (@ABE1920SCH) July 14, 2025

