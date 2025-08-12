Heerenveen brengt slecht nieuws over Smans, mogelijke vervanger speelt bij Nederlandse topclub

SC Heerenveen kan de komende maanden niet beschikken over , zo bevestigt de Friese club via de officiële kanalen. De 22-jarige middenvelder viel zaterdag vlak na rust uit tijdens de eerste Eredivisiewedstrijd van het nieuwe seizoen tegen FC Volendam (1-1). Mogelijk komt PSV'er opnieuw in beeld om Smans te vervangen.

Heerenveen beleefde afgelopen weekend een ietwat valse start van het nieuwe seizoen. De Friezen kwamen in het eigen Abe Lenstra Stadion al vroeg op voorsprong tegen de promovendus uit Volendam door een treffer van Luuk Brouwers, maar moesten na een dik uur spelen de gelijkmaker van Ozan Kökçü incasseren. Even eerder vormde het uitvallen van Smans het dieptepunt van de avond. De middenvelder kwam vlak na rust verkeerd terecht en greep direct naar zijn knie, zijn emotionele reactie terwijl hij door twee verzorgers van het veld werd geholpen sprak boekdelen.

Op de clubsite bevestigt sc Heerenveen dat Smans zaterdag 'een ernstige knieblessure' heeft opgelopen. "Onderzoek heeft uitgewezen dat de kwetsuur van dien aard is dat de 22-jarige middenvelder maandenlang niet inzetbaar zal zijn", meldt de Eredivisionist.

Babadi als vervanger Smans naar Heerenveen?

Om het voorlopige wegvallen van Smans op te vangen zou sc Heerenveen weleens voor Babadi kunnen aankloppen bij PSV, zo speculeert Rik Elfrink op X. "De afgelopen tijd was dat niet meer actueel, maar de transferperiode duurt nog drie weken. Babadi wil graag meer spelen", schrijft de clubwatcher van het Eindhovens Dagblad. Babadi mag PSV, net als Tygo Land, deze zomer op huurbasis verlaten, zo bevestigde trainer Peter Bosz afgelopen weekend. Onder meer Volendam zou interesse hebben, maar volgens Elfrink maakt de promovendus weinig kans omdat Babadi 'op een zo hoog mogelijk niveau' zou willen spelen.