Bosz doet verzoek aan basisspeler: 'Daarvoor is mijn hart niet sterk genoeg'

Peter Bosz heeft een dringend beroep gedaan op zijn eerste doelman Matej Kovar. De PSV-trainer wil dat de Tsjechische doelman, die voorlopig de eerste keuze is onder de lat, niet meer te veel gaat kappen met de bal. Volgens Bosz is zijn eigen hart daarvoor niet meer sterk genoeg.

Bij PSV heeft afgelopen zomer een heuse tombola plaatsgevonden onder de lat. Eerste doelman Walter Benítez besloot zijn transfervrije status te verzilveren en tekende een contract bij Crystal Palace. Doordat de Eindhovenaren Nick Olij en Matej Kovar naar het Philips Stadion haalden, kon Joël Dommel, nadat hij zijn contract verlengd had, worden verhuurd aan Sparta Rotterdam.

In de voorbereiding kregen zowel Olij als Kovar de kans om zich te laten zien als doelman van PSV. Uiteindelijk besloot Bosz in de aanloop naar het treffen met Go Ahead Eagles in de Johan Cruijff Schaal om de knoop door te hakken. Afgelopen zaterdag maakte hij zijn keuze kenbaar aan de doelmannen en aan de spelersgroep, waarna zondag bekend werd dat Kovar voorlopig de eerste keus is.

"Ik ga niet precies uitleggen waarom. We hebben twee keepers aangetrokken met het verhaal dat ze konden strijden voor de plek onder de lat. Ik moet een keuze maken, in overleg met mijn staf", aldus Bosz tegenover het Eindhovens Dagblad. De oefenmeester heeft nog wel een dringend verzoek voor Kovar. "Matej heeft het vandaag tegen Go Ahead Eagles goed gedaan, al moet hij niet meer te veel gaan kappen met de bal. Daarvoor is mijn hart niet sterk genoeg meer."