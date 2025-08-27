De Jong zorgt voor verbazing bij Porto met bizarre actie

heeft in de kleedkamer bij FC Porto beelden van zichzelf laten zien om duidelijk te maken hoe hij graag aangespeeld wordt, zo weet Hans Kraay junior. De spits zou in de uitwedstrijd bij Gil Vicente (0-2) namelijk helemaal geen voorzetten hebben gekregen.

De Jong vertrok deze zomer transfervrij bij PSV en dook vervolgens uit het niets op bij het FC Porto van Francesco Farioli. De Italiaan, die in Nederland veel kritiek kreeg om zijn verdedigende spel, speelt in Portugal juist zeer aanvallend, tot grote verbazing van Kraay. Desondanks kan De Jong nog niet zijn kwaliteiten tonen die hij bij PSV zo vaak liet zien.

“Luuk heeft zich een uur lang voorin de Jan-tandjes gewerkt, gejaagd, getackeld, waarvoor hij na afloop dan ook de complimenten kreeg”, begint Kraay over de wedstrijd tussen Gil Vicente en Porto in Voetbal International. “Maar: nul voorzetten van een opkomende back, nul voorzetten van een buitenspeler, nul ballen vanuit de opbouw richting hem. Luuk leek op de Marathon Man, veel lopen, maar zonder bal.”

Dat was de spits spuugzat, zo weet de analist. “Wat ik heb meegekregen, is dat Luuk de Jong de dag na Gil Vicente-uit in de kleedkamer een videoband van zichzelf heeft afgespeeld”, vertelt Kraay. “Zodat zijn medespelers ook maar meteen weten hoe hij ze er uit alle hoeken en standen in kopt als hij ballen van de flanken krijgt.”