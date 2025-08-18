Live voetbal

El Ahmadi noemt opvallende naam: 'Hij is de beste dribbelaar van de Eredivisie'

El Ahmadi noemt opvallende naam: 'Hij is de beste dribbelaar van de Eredivisie'
Foto: © ESPN
Mingus Niesten
18 augustus 2025

Sergiño Dest maakt veel indruk tijdens de eerste wedstrijden van het seizoen. De back van PSV zou volgens Karim El Ahmadi niet meer lang in Nederland te zien zijn; de analist noemt hem tevens de beste dribbelaar van de Eredivisie.

De aanvallende kwaliteiten van Dest staan buiten kijf: dat is ook de voornaamste reden waarom hij ondanks zijn jonge leeftijd al voor clubs als FC Barcelona en AC Milan heeft gespeeld. Voor die clubs bleek hij achteraf gezien nog niet rijp, maar bij PSV speelt hij mits fit vaak de sterren van de hemel. Dit seizoen is de Amerikaan al op stoom: in het duel om de Johan Cruijff Schaal tegen Go Ahead Eagles maakte hij het winnende doelpunt (2-1) en ook in de competitie-opener tegen Sparta Rotterdam pikte hij zijn doelpuntje mee (6-1). Afgelopen weekend gaf hij tegen FC Twente (0-2) de 'assist' voor de openingsgoal, al zal die niet zo de boeken ingaan, aangezien Max Bruns de bal in eigen doel werkte.

Na afloop van het duel in Enschede waren alle analisten lovend over Dest. "Als hij fit blijft, weet ik niet of die nog lang bij PSV gaat blijven", stelt El Ahmadi bijvoorbeeld bij ESPN. "Het was geweldig wat hij liet zien, in balbezit, maar ook in balverlies." Vervolgens doet de analist een opvallende uitspraak: "Dit is misschien wel de beste dribbelaar van de Eredivisie. Meestal zijn dat buitenspelers, maar hier gaat het dus om een back."

In Dit Was Het Weekend komen Kenneth Perez en Marciano Vink ook complimenten tekort voor de speler van PSV. "Hij liep ze (verdedigers van Twente, red.) voorbij alsof ze er niet stonden, niet normaal", begint Vink. "Aan de binnenkant of de buitenkant, dat maakt gewoon niet uit. Hij is belachelijk goed." Zijn Deense collega voegt dan iets van een keerzijde aan het spel van Dest toe. "Hij is verdedigend kwetsbaar, dat is geen geheim. Maar hoe hij dribbelt... Een keer liep hij zelfs drie of vier man voorbij." Vorig seizoen kwam Dest door een ernstige knieblessure slechts tot 375 Eredivisie-minuten, maar lijkt nu lijkt de back weer naar zijn beste vorm toe te groeien.

De kikker
De kikker
avatar

Dest en Hadj Musa, had gehoopt dat Moro dat ook zou zijn..

12deman
12deman
avatar

Toch nog een Ajacied noemen terwijl totaal niet imfrage, aandacht voor Ajax alleen,......nu nu heb ik recht op, kom op media KNVB, nu weer over Ajax, Ajax is de beste alleen !

Arena
Arena
avatar

Je komt nogal geobsedeerd over 12deknul. Ajax dit Ajax dat. Het zit je echt hoog zie ik. Het is trouwens "im Frage", als je toch zo stoer Duits wil schrijven. Ik help je effe een handje. Het komt zo knullig over.

Sergiño Dest

Sergiño Dest
Team: PSV
Leeftijd: 24 jaar (3 nov. 2000)
Positie: V (R, L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
PSV
2
1
2024/2025
PSV
7
0
2023/2024
PSV
25
2
2023/2024
Barcelona
0
0

