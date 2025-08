Emotionele beelden: Spurs-periode Son na tien jaar officieel ten einde

heeft zijn laatste minuten voor Tottenham Hotspur achter de rug. Zondag, daags nadat de Zuid-Koreaan op een emotionele persconferentie bekendmaakte dat hij de club na tien jaar gaat verlaten, deed Son in Seoul ruim een uur mee in een vriendschappelijke wedstrijd tussen de Londenaren en competitiegenoot Newcastle United.

Tottenham nam de inmiddels 33-jarige Son in de zomer van 2015 voor dertig miljoen euro over van Bayer Leverkusen. In Londense dienst speelde de sympathieke Zuid-Koreaan uiteindelijk 454 officiële wedstrijden, waarin hij goed was voor 173 goals en 101 assists. Afgelopen mei volgde het vermoedelijke hoogtepunt van zijn Spurs-carrière. Een jaar na het vertrek van zijn aanvalsmaatje Harry Kane naar Bayern München won de club na een jarenlange droogte eindelijk weer eens een hoofdprijs, door in de finale van de Europa League af te rekenen met Manchester United (1-0).

Aan alles komt echter een eind, zo bleek gisteren maar weer. Son maakte bekend dat hij, ondanks een contract dat nog doorloopt tot medio 2026, vertrekt bij Tottenham. Een dag later stond de aanvaller in Seoul echter nog 'gewoon' in de basis in het vriendschappelijke duel met Newcastle. De Spurs kwamen al na vier minuten spelen op voorsprong door een treffer van Brennan Johnson, maar Harvey Barnes bepaalde vlak voor rust de eindstand op 1-1.

Tien minuten na rust, met Micky van de Ven inmiddels als invaller binnen de lijnen, was het moment aangebroken waarop Son naar de kant ging. De aanvaller werd afgelost door Mohammed Kudus, de oud-Ajacied die deze zomer werd overgenomen van West Ham United. De aftocht van de Zuid-Koreaan leverde prachtige en emotionele beelden op, waarbij ook de spelers van de tegenstander zich niet onbetuigd lieten.