Tottenham-aanvoerder Son neemt enorme toekomstbeslissing

gaat deze zomer na tien seizoenen vertrekken bij Tottenham Hotspur, zo maakt de aanvoerder van de Europa League-winnaar bekend op een persconferentie. De Zuid-Koreaan speelt naar alle waarschijnlijkheid dit weekend zijn laatste wedstrijd voor Tottenham, dat het in Seoul opneemt tegen Newcastle United in een vriendschappelijk duel.

Son speelt al sinds 2015 in het wit van Tottenham. Nadat Harry Kane in de zomer van 2023 de stap naar Bayern München maakte, werd de buitenspeler benoemd tot nieuwe aanvoerder van de Londenaren. Twee jaar later heeft hij besloten te vertrekken. “Het is de moeilijkste beslissing uit mijn carrière”, stelt Son op een persconferentie in aanloop naar het duel met Newcastle.

“Toen ik naar Noord-Londen kwam, was ik nog een klein jongetje. Op heel jonge leeftijd kwam een jonge knul naar Londen, terwijl hij geen Engels sprak”, gaat de aanvaller verder. “Ik ben er trots op dat ik deze club als een volwassen man ga verlaten.” Afgelopen seizoen beleefde de 33-jarige Zuid-Koreaan zijn absolute hoogtepunt met de Engelsen, toen Manchester United werd verslagen in de finale van de Europa League. “Het voelt alsof ik alles heb bereikt wat mogelijk is.”

Son kwam in 2008 naar Europa om in de jeugdopleiding van Hamburger SV te spelen, waar hij in 2010 debuteerde in het profvoetbal. In 2013 vertrok hij naar Bayer Leverkusen, dat hem twee seizoenen later voor dertig miljoen euro aan Tottenham Hotspur verkocht. In totaal speelde son 454 officiële duels voor de Londenaren, waarin hij 173 doelpunten maakte en 101 assists gaf. Zondag speelt hij waarschijnlijk zijn laatste wedstrijd in het shirt van Tottenham, in de oefenwedstrijd in zijn thuisland. “Wat een plaats voor je laatste wedstrijd, dit kan een heel mooi einde worden”, stelt trainer Thomas Frank daarover. Het is nog niet duidelijk waar Son zijn carrière gaat doorzetten.