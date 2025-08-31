Live voetbal

AD verschaft duidelijkheid over komst Vardy naar Feyenoord

Jamie Vardy Feyenoord
Foto: © Imago/Realtimes
0 reacties
Frank Hoekman
31 augustus 2025, 11:10

Jamie Vardy is aangeboden bij Feyenoord, zo bevestigt het Algemeen Dagblad. De kans dat de 38-jarige Engelsman daadwerkelijk naar De Kuip gaat verkassen wordt door de krant echter 'niet heel groot ingeschat'.

Feyenoord Transfermarkt wist vrijdagavond te melden dat Feyenoord in de zoektocht naar een nieuwe spits is uitgekomen bij Vardy. De routinier is deze zomer transfervrij vertrokken bij Leicester City, als allerlaatste speler van het spectaculaire kampioenselftal van 2015. "Feyenoord vraagt de voorwaarden op van Jamie Vardy én gaat de transfervrije vedette een aanbieding doen!", schreef bovengenoemd account enthousiast op X.

Artikel gaat verder onder video

Het AD komt een dag later met een ander verhaal. "Hij wordt uiteraard hier en daar onder de aandacht gebracht. Zo ook bij Feyenoord", schrijft de krant in het eigen transferblog. De Rotterdammers vinden het wel interessant om te onderzoeken, maar de kans van slagen wordt niet meteen heel groot ingeschat."

De krant bevestigt tussendoor dat Julián Carranza Feyenoord juist gaat verruilen voor Leicester City. Ook zijn de Rotterdammers in gesprek met stadgenoot Excelsior over een verhuur van Chris-Kévin Nadje, aldus de ochtendkrant.

Jamie Vardy

Jamie Vardy
Leeftijd: 38 jaar (11 jan. 1987)
Positie: A (C, L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2024/2025
Leicester
35
9
2023/2024
Leicester
35
18
2022/2023
Leicester
37
3
2021/2022
Leicester
25
15

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
2
PSV
4
7
9
3
Ajax
4
4
8
4
Feyenoord
2
3
6
5
PEC
2
3
6
6
Utrecht
3
6
6

Complete Stand

