AD verschaft duidelijkheid over komst Vardy naar Feyenoord

is aangeboden bij Feyenoord, zo bevestigt het Algemeen Dagblad. De kans dat de 38-jarige Engelsman daadwerkelijk naar De Kuip gaat verkassen wordt door de krant echter 'niet heel groot ingeschat'.

Feyenoord Transfermarkt wist vrijdagavond te melden dat Feyenoord in de zoektocht naar een nieuwe spits is uitgekomen bij Vardy. De routinier is deze zomer transfervrij vertrokken bij Leicester City, als allerlaatste speler van het spectaculaire kampioenselftal van 2015. "Feyenoord vraagt de voorwaarden op van Jamie Vardy én gaat de transfervrije vedette een aanbieding doen!", schreef bovengenoemd account enthousiast op X.

Artikel gaat verder onder video

Het AD komt een dag later met een ander verhaal. "Hij wordt uiteraard hier en daar onder de aandacht gebracht. Zo ook bij Feyenoord", schrijft de krant in het eigen transferblog. De Rotterdammers vinden het wel interessant om te onderzoeken, maar de kans van slagen wordt niet meteen heel groot ingeschat."

De krant bevestigt tussendoor dat Julián Carranza Feyenoord juist gaat verruilen voor Leicester City. Ook zijn de Rotterdammers in gesprek met stadgenoot Excelsior over een verhuur van Chris-Kévin Nadje, aldus de ochtendkrant.