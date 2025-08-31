Van Persie: 'Ik vind jou een fijne gozer, maar dit ga ik niet doen'

Robin van Persie wil geen vragen beantwoorden over de vermeende interesse van Feyenoord in Tobias Lauritsen. Zondagmiddag speelde Lauritsen namens Sparta tegen Feyenoord (0-4), maar ESPN-verslaggever Hans Kraay junior speculeert openlijk over een transfer naar de ‘grote broer’ uit Rotterdam-Zuid.

Kraay heeft vernomen dat algemeen directeur Dennis te Kloese aan Van Persie heeft gevraagd hoe hij over Lauritsen denkt. Daar confronteert hij de trainer mee. “Hans, het is denk ik niet netjes om over andere spelers te praten. Sowieso ga ik niet in op geruchten of op dit soort vragen, want dan kan ik wel bezig blijven.”

Artikel gaat verder onder video

Kraay geeft aan dat ‘het hele handeltje over een paar dagen is gesloten’. “Dus dan heb je je antwoord ook, over een paar dagen”, reageert de trainer. “Ik ga niet in op geruchten en mogelijke namen die wel of niet besproken zijn. Dan is het einde zoek, denk ik.”

Vervolgens wil Kraay weten of Van Persie nog wel een pinchhitter zoekt. De trainer legt uit: “Wat wij zoeken, hebben we heel goed in kaart. Daar zijn we dagelijks mee bezig. De window is nog een paar dagen open en we zullen zien wat er gaat gebeuren, maar ik ga niet hier op tv aankondigen wat we wel of niet gaan doen. Sorry. Ik vind je een fijne gozer, maar dat ga ik niet doen.”

Van Persie is in ieder geval goed te spreken over Ayase Ueda, die momenteel de spitspositie bekleedt. Met vier doelpunten in drie wedstrijden is hij sterk aan het seizoen begonnen. “Zeker in het verdedigen, maar ook aanvallend varieert hij goed met zijn loopacties. In de zestien is het juist wel goed om met je rug naar de goal jezelf vrij te spelen. De laatste periode heeft hij dat echt verbeterd.”

"Als de ruimte er is, doet hij het goed met loopacties, maar als de ruimte er niet is, gebruikt hij zijn lichaam. Dat heeft hij vandaag fantastisch gedaan”, zegt Van Persie over de Japanner. Overigens werd ook Maurice Steijn, de trainer van Sparta, gevraagd of Feyenoord interesse in Lauritsen heeft getoond. “Nee”, antwoordde hij.