Groot nieuws over Andy van der Meijde en partner Melisa Schaufeli

Er komt opnieuw een realityserie met voormalig voetballer Andy van der Meijde en partner Melisa Schaufeli. Een woordvoerder van RTL bevestigt dat de serie dit keer te zien is op Videoland, in plaats van RTL5 of SBS6.

Andy&Melisa - een eerdere realitysoap over Van der Meijde en Schaufeli - werd uitgezonden op RTL5 en SBS6, maar zal nu dus te zien zijn op streamingsplatform Videoland. De bedoeling is dat het leven van de twee in het najaar te zien is, maar een precieze datum is nog onbekend.

De opnames van de nieuwe realityserie zijn al van start. Van der Meijde, voormalig voetballer bij onder meer Ajax, PSV en Internazionale, en Schaufeli zijn inmiddels veertig jaar samen. In eerdere series werd het koppel gevolgd in aanloop naar hun bruiloft. De twee zijn echter al jaren niet meer getrouwd wegens financiële redenen. Het koppel heeft samen twee dochters, en vier kinderen uit eerdere relaties.

Andy van der Meijde presenteert ook het YouTube-programma Bij Andy in de auto!, waar hij in gesprek gaat met bekende Nederlanders en (oud-)profvoetballers.