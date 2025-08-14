Live voetbal

Groot nieuws over Andy van der Meijde en partner Melisa Schaufeli

Andy van der Meijde en Melisa Schaufeli in de auto
Foto: © Instagram @melisaschaufeli
0 reacties
Luuk van Grinsven
14 augustus 2025, 12:32

Er komt opnieuw een realityserie met voormalig voetballer Andy van der Meijde en partner Melisa Schaufeli. Een woordvoerder van RTL bevestigt dat de serie dit keer te zien is op Videoland, in plaats van RTL5 of SBS6.

Andy&Melisa - een eerdere realitysoap over Van der Meijde en Schaufeli - werd uitgezonden op RTL5 en SBS6, maar zal nu dus te zien zijn op streamingsplatform Videoland. De bedoeling is dat het leven van de twee in het najaar te zien is, maar een precieze datum is nog onbekend.

Artikel gaat verder onder video

De opnames van de nieuwe realityserie zijn al van start. Van der Meijde, voormalig voetballer bij onder meer Ajax, PSV en Internazionale, en Schaufeli zijn inmiddels veertig jaar samen. In eerdere series werd het koppel gevolgd in aanloop naar hun bruiloft. De twee zijn echter al jaren niet meer getrouwd wegens financiële redenen. Het koppel heeft samen twee dochters, en vier kinderen uit eerdere relaties.

Andy van der Meijde presenteert ook het YouTube-programma Bij Andy in de auto!, waar hij in gesprek gaat met bekende Nederlanders en (oud-)profvoetballers.  

➡️ Meer nieuws over Andy van der Meijde

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Micky van de Ven bij de UEFA Super Cup-finale tussen PSG en Tottenham

FCUpdate in het kort: Van de Ven van held naar schlemiel bij Tottenham

  • Gisteren, 23:15
  • Gisteren, 23:15
Dennis te Kloese en Robin van Persie met op de achtergrond het logo van Feyenoord en De Kuip

Spartak Moskou heeft duidelijke boodschap voor Feyenoord

  • Gisteren, 22:35
  • Gisteren, 22:35
Aaron Bouwman tijdens zijn Ajax-debuut tegen Telstar

Trotse Bouwman kijkt op naar groot voorbeeld: 'Dat zou ik van hem willen leren'

  • Gisteren, 21:08
  • Gisteren, 21:08
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM

Net binnen

Meer nieuws

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel