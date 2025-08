Harde kern Eredivisie-club maakt dienst uit met geweld, chantage en intimidatie

De harde kern van PEC Zwolle zorgt voor grote problemen bij declub. Dat blijkt onderzoek van Trouw. Om invloed uit te oefenen op de koers van de Overijsselse club schuwen supporters het niet om clubmedewerkers te bedreigen. Bovendien krijgt veiligheidspersoneel te maken met zwaar geweld. De KNVB maakt zich zorgen over de situatie bij PEC Zwolle.

Journalisten Matthijs van Dam en Pim van der Hulst hebben zich de voorbije maanden verdiept in de supportersproblematiek van PEC Zwolle. "Om invloed uit te oefenen op het beleid schuwen leden van de harde kern intimidatie, bedreiging en chantage van clubmedewerkers niet", klinkt het. Uit gegevens van de KNVB blijkt dat geen enkele Nederlandse profclub de afgelopen drie seizoenen zoveel boetes kreeg voor supportersmisdragingen als PEC Zwolle.

"De invloed van de harde kern is volgens ex-medewerkers van PEC Zwolle mogelijk door de bestuurscultuur. Daarin zouden bestuursleden geen onafhankelijke beslissingen meer kunnen nemen zodra supporters druk op hen uitoefenen. Mark Coonen, tot begin van het afgelopen seizoen technisch manager bij PEC, ziet dat de hele directie ‘compleet in de ban is van supporters", gaan Van Dam en Van der Hulst verder.

Verder zou de harde kern gevoelige informatie hebben over Frans van der Kolk, die lid is van het stichtingsbestuur van PEC Zwolle. "Door een getroffen schikking heeft Van der Kolk een aangifte tegen hem voorkomen. Breemhaar bevestigt in een geluidsopname van een intern overleg dat zijn compagnon die heeft afgekocht met 20.000 euro", valt er te lezen. Die informatie wordt door de harde kern gebruikt om Van der Kolk te chanteren. "Zij zeggen dat hij zich in vergaderingen vaak eerst schaart achter bij fans impopulaire veiligheidsmaatregelen, om vervolgens het tegenovergestelde standpunt in te nemen." Zelf doet Van der Kolk de verhalen in een reactie aan Trouw als 'iets wat men heeft verzonnen' en 'nonsens'.

Noordtribune PEC Zwolle een 'vrijstaat'

Verder zou de Noordtribune van PEC Zwolle momenteel een 'vrijstaat' zijn, stellen voormalig medewerker. "Politie komt er niet meer, stewards durven er niet meer te werken en zijn lastiger te werven na geweldsincidenten. Een keer sluit de ME de tribune hermetisch af, op zoek naar een relschoppers die een steward zwaar hebben mishandeld", schrijven Van Dam en Van der Hulst, die ook nog met andere schokkende details komen. Zo zou een clubmedewerker vuurwerk hebben uitgedeeld aan supporters en heeft een lid van de FEU tijdens de uitwedstrijd tegen PSV een meegereisde steward van de trap hebben gegooid.

PEC Zwolle komt met reactie

In het kader van hoor en wederhoor heebben Van Dam en Van der Hulst PEC Zwolle om een reactie gevraagd. "Als club zien we in het afgelopen jaar een brede en zeer positieve ontwikkeling, waarbij juist de focus op een sterkere verbinding met korte lijnen tussen club en supporters in de breedste zin des woords heeft geleid tot nauwelijks incidenten, uitverkochte thuiswedstrijden en ook veel uitverkochte uitwedstrijden. Daarin speelt zowel de nieuwe directie, organisatie als ook het stichtingsbestuur (op afstand) een belangrijke rol", steekt de club van wal.

"Tevens wordt er goed en intensief samengewerkt met partners als de KNVB en de lokale driehoek. Onderdeel daarvan is o.a. een plan van aanpak voor veiligheid, dat door de gemeente Zwolle, PEC Zwolle en officiële supportersverenigingen wordt gedragen en waarin duidelijk wordt beschreven wat de basis is tot een gastvrije en veilige wedstrijdbeleving. De kaders en uiteindelijke invulling hiervan worden echter altijd door de club, met input van de lokale driehoek en KNVB, bepaald", besluit de Zwolse Eredivisionist.