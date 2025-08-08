Heitinga ontvangt gigantische opsteker in aanloop naar Telstar-thuis

Ajax-trainer John Heitinga kan zondag beschikken over nieuwe aanwinst . De werkvergunning van de Israëliër is rond en ook de inschrijving bij de KNVB is op tijd gebeurd. Dat meldt Ajax Life.

Na lang getouwtrek en vele geruchten tekende Gloukh op 1 augustus voor Ajax. Met die transfer is een kleine vijftien miljoen euro gemoeid. De Amsterdammers hadden daarmee hun creatieve middenvelder binnen, alleen moesten er nog wat formele zaken worden afgehandeld, voordat Gloukh ook echt voor Ajax aan de slag kon gaan.

Dat is bij dezen allemaal rond, weet Ajax Life vrijdag te melden. "Zijn werkvergunning is rond en hij is ook tijdig ingeschreven bij de KNVB", deelt het medium via X. Die informatie heeft Ajax Life verkregen via Ajax zelf. Door deze ontwikkelingen kan Gloukh zondag in actie komen: Telstar komt dan voor de eerste Eredivisie-speelronde op bezoek. Dat duel vangt om 14.30 uur aan.

Het is echter de vraag of Gloukh ook gelijk in de basis zal staan. De middenvelder is gehaald om een grote rol te gaan spelen voor de Amsterdammers, maar heeft nog niet meegetraind en kent de speelwijze van Ajax mogelijk nog niet voldoende. Het is dan ook aannemelijk dat Heitinga hem zondag laat invallen.