Live voetbal

Heitinga ontvangt gigantische opsteker in aanloop naar Telstar-thuis

Ajax-trainer John Heitinga
Foto: © ESPN
2 reacties
Mingus Niesten
8 augustus 2025, 16:03

Ajax-trainer John Heitinga kan zondag beschikken over nieuwe aanwinst Oscar Gloukh. De werkvergunning van de Israëliër is rond en ook de inschrijving bij de KNVB is op tijd gebeurd. Dat meldt Ajax Life.

Na lang getouwtrek en vele geruchten tekende Gloukh op 1 augustus voor Ajax. Met die transfer is een kleine vijftien miljoen euro gemoeid. De Amsterdammers hadden daarmee hun creatieve middenvelder binnen, alleen moesten er nog wat formele zaken worden afgehandeld, voordat Gloukh ook echt voor Ajax aan de slag kon gaan.

Artikel gaat verder onder video

Dat is bij dezen allemaal rond, weet Ajax Life vrijdag te melden. "Zijn werkvergunning is rond en hij is ook tijdig ingeschreven bij de KNVB", deelt het medium via X. Die informatie heeft Ajax Life verkregen via Ajax zelf. Door deze ontwikkelingen kan Gloukh zondag in actie komen: Telstar komt dan voor de eerste Eredivisie-speelronde op bezoek. Dat duel vangt om 14.30 uur aan.

Het is echter de vraag of Gloukh ook gelijk in de basis zal staan. De middenvelder is gehaald om een grote rol te gaan spelen voor de Amsterdammers, maar heeft nog niet meegetraind en kent de speelwijze van Ajax mogelijk nog niet voldoende. Het is dan ook aannemelijk dat Heitinga hem zondag laat invallen.

➡️ Meer Ajax-nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Collage van Noa Lang, Sem Steijn en Jorrel Hato met het Eredivisielogo en twee pijlen

Overzicht zomertransfers Eredivisie 2025/26: FC Twente verhuurt Sayf Ltaief in de Eredivisie

  • Gisteren, 19:09
  • Gisteren, 19:09
Guus Hiddink tijdens de uitreiking van de Eredivisie Oeuvre Award aan Ronald Koeman

Hiddink wijst titelfavoriet Eredivisie aan: 'Dit is een goede move geweest'

  • Gisteren, 18:20
  • Gisteren, 18:20
Alex Kroes met op de achtergrond het logo van Ajax

Vink doet dringende oproep aan Kroes: ‘Hem kun je niet het hele jaar daar neerzetten’

  • Gisteren, 17:12
  • Gisteren, 17:12
2 reacties
Reageren
2 reacties
ERIMIR
2.176 Reacties
397 Dagen lid
35.116 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

Tis mooi dat alles op tijd geregeld is. Maar als je Oscar nodig hebt om van Telstar te winnen is het slecht gesteld met Ajax.

Norbert Heijmink
6 Reacties
896 Dagen lid
69 Likes
Norbert Heijmink
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

Waarom niet meteen opstellen? Voetbal is geen hoge wiskunde en als je hem de centrale man van je team wilt maken is elke minuut die hij samenspeelt meegenomen. Flauwekul altijd dat hij nog aan de speelstijl moet wennen.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

ERIMIR
2.176 Reacties
397 Dagen lid
35.116 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

Tis mooi dat alles op tijd geregeld is. Maar als je Oscar nodig hebt om van Telstar te winnen is het slecht gesteld met Ajax.

Norbert Heijmink
6 Reacties
896 Dagen lid
69 Likes
Norbert Heijmink
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

Waarom niet meteen opstellen? Voetbal is geen hoge wiskunde en als je hem de centrale man van je team wilt maken is elke minuut die hij samenspeelt meegenomen. Flauwekul altijd dat hij nog aan de speelstijl moet wennen.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM

Net binnen

Meer nieuws

Oscar Gloukh

Oscar Gloukh
Team: Ajax
Leeftijd: 21 jaar (1 apr. 2004)
Positie: AM (C), A (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Salzburg
-
-
2024/2025
Salzburg
26
10
2023/2024
Salzburg
29
7
2022/2023
Maccabi TA
17
4

Meer info

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel