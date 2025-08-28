Johan Derksen gaat door het stof: 'Ik bied haar mijn nederigste excuses aan'

Johan Derksen biedt woensdagavond live in Vandaag Inside zijn excuses aan bij Catherine Keyl. De 78-jarige presentatrice was eerder het mikpunt van hoon in de talkshow en beet vervolgens in een interview met Weekend fel van zich af richting Derksen en René van der Gijp.

Victor Vlam boog zich vorige week donderdag, toen hij te gast was in VI, over de vraag waarom er toch zo relatief weinig vrouwen aanschuiven in de goed bekeken talkshow en opperde dat Keyl een goede gast zou zijn. Derksen en René van der Gijp zien haar echter niet als optie: "Schei nou toch uit", reageerde Derksen direct. Van der Gijp legde vervolgens uit wat er mis was met Keyl: "Een opmerking van Johan: ‘Als je die op d’r kont slaat, komen er vliegen uit’”, sprak de oud-voetballer lachend.

Keyl slaat in gesprek met Weekend fel terug naar de mannen van VI. "Ik vind dat ik als vleeswaar word behandeld. Walgelijk dat bij vrouwen altijd de leeftijd erbij wordt gehaald. Wat doet dat ertoe? Dit is de oude generatie mannen die gewoon niet kan accepteren dat er vrouwen zijn met een mening", fulmineert de presentatrice. Ook het feit dat Keyls column in De Telegraaf door Derksen wordt afgedaan als 'gebabbel' schiet bij haar in het verkeerde keelgat. "Het is zó onterecht. Blijkbaar lezen ze mijn column nooit. Of in elk geval niet goed, want Johan weet er klaarblijkelijk wat over te zeggen."

Derksen wordt in de VI-uitzending van woensdag door Wilfred Genee geconfronteerd met de boze Keyl en trekt direct het boetekleed aan. "Volledig terecht, Catherine. Ik bied mijn nederigste excuses aan", klinkt het. Genee vraagt verbaasd: "Is dit Wilders, wat je nou doet?", maar Derksen bevestigt dat hij het meent: "Ik heb ooit die opmerking gemaakt. Het was even lachen, maar voor die mevrouw niet zo leuk. Dit had niet gebruikt moeten worden richting Catherine", aldus Derksen.