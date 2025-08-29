Johan Derksen onthult wonderbaarlijke financiële details transfer Luuk de Jong

Johan Derksen heeft donderdagavond de details van het transfer van onthuld. De voormalige PSV-spits maakte deze zomer de overstap naar FC Porto en zou daarbij een flinke financiële klapper hebben gemaakt.

Wanneer de mannen van Vandaag Inside een gesprek voeren over salarissen, moet De Snor opeens ergens aan denken. "Ik hoorde van de week van interne mensen die het zouden moeten weten hoe de transfer van Luuk de Jong tot stand gekomen is. Die jongen was transfervrij en heeft van zijn nieuwe club (FC Porto, red.) handgeld gekregen van tien miljoen en een salaris van twee miljoen per jaar. Nou, dan zou ik ook nog even naar het buitenland gaan."

Wilfred Genee kan het niet geloven. "Tien miljoen?!", zegt de presentator, terwijl René van der Gijp stelt dat hij er van schrikt. Derksen kan het grote bedrag gedeeltelijk wel uitleggen. "Haal maar eens een spits die scoort."

Van der Gijp wordt vervolgens ook naar zijn mening gevraagd. "Dat ie 2,5 miljoen verdient, kan ik nog wel geloven, dat deed hij bij PSV denk ik ook wel. Maar tien miljoen handgeld..." Het geld zal in dat geval een rol hebben gespeeld, maar er kwamen ook andere aspecten bij kijken, weet Van der Gijp. "Naar mijn weten vond hij ook leuk om dit een keer te doen, ook met zijn kinderen. Nog een keer naar het buitenland. En Portugal is ook leuk. Heerlijk man." Ook zou De Jong volgens Gijp mogelijk verveeld geraakt kunnen zijn. "Dit zijn jongens die ook wel een keer klaar zijn met NAC, Sparta en Excelsior."