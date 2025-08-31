Luuk de Jong helpt Porto en Farioli aan koppositie in topper tegen Sporting

FC Porto gaat mede dankzij de eerste goal van na vier speelronden alleen aan kop in de Portugese competitie. De Nederlandse spits tekende in de topper uit bij Sporting CP, die eindigde in een 1-2 overwinning, voor de 0-1.

De Jong werd deze zomer tot veler verrassing gepresenteerd als aanwinst van FC Porto. De 35-jarige spits kwam transfervrij over van PSV en krijgt in de eerste weken van het seizoen volop speeltijd van Farioli, de trainer die op zijn beurt weer overkwam van Ajax. In de eerste drie wedstrijden van het seizoen hield De Jong zijn kruit nog droog, maar zaterdagavond kwam daar verandering in.

Artikel gaat verder onder video

De topper tussen Sporting en Porto was een uur onderweg toen De Jong de ban wist te breken. Veel moeite hoefde hij daar overigens niet voor te doen. De spits kon van dichtbij een lage voorzet van ploeggenoot Alberto Costa in het lege Sporting-doel werken: 0-1. William Gomes verdubbelde de voorsprong voor Porto drie minuten later met een schot van afstand. Door een eigen goal van verdediger Nehuén Pérez, een kwartier voor tijd, kwam de spanning nog wel even terug in de wedstrijd, maar Sporting wist in de resterende tijd geen gelijkmaker meer te produceren.

Door de zege in Lissabon heeft Porto de volle buit uit de eerste vier wedstrijden gepakt en gaat de ploeg van Farioli momenteel dus aan kop. Sporting is door de nederlaag, die het eerste puntverlies van het nieuwe seizoen betekende, terug te vinden op de derde plaats, nog achter Familicão, dat met tien uit vier ook een prima start beleeft. Ook Benfica is nog zonder puntverlies en staat qua verliespunten dus gelijk met Porto, maar heeft pas twee duels gespeeld en is derhalve terug te vinden op de zevende plaats.