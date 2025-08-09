Farioli in tranen tegenover Luuk de Jong na afgelopen Eredivisie-seizoen

kijkt uit naar zijn nieuwe avontuur bij FC Porto. De 34-jarige aanvaller gaat in Portugal werken onder Francesco Farioli, die afgelopen seizoen nog trainer was van de grootste concurrent van De Jong: Ajax. De oefenmeester overtuigde de boomlange spits uiteindelijk voor een transfer naar Porto.

De transfer van De Jong was misschien wel een van de onverwachtste van de window. De Nederlander kon verder bij PSV, maar koos ervoor om te wachten op een avontuur. Die kwam er bij Porto, waar hij heeft getekend voor één seizoen plus een optie voor nog een seizoen. “Farioli belde in de laatste week van juli om me te polsen namens Porto. Ik was verrast. Hij zei: ‘Ik heb hier net als bij Ajax een jonge selectie, er zijn nauwelijks dertigers. Net als bij Ajax heb ik leiders nodig”, vertelt De Jong tegenover het Algemeen Dagblad.

De spits moet samen met Jan Bednarek sturing geven aan het elftal van de Portugees. Daarnaast doet De Jong een boekje open over de werkwijze van Farioli. “Hij ziet een elftal als een familie. Hij vindt dat hij als trainer ook een sfeer moet zien te creëren buiten het voetbal om. Soms door een uitje met de groep te organiseren of dat soort dingen. Dat spreekt mij aan. Hij zei ook: ‘Vorig seizoen liet je mij huilen door met PSV kampioen te worden, hopelijk kunnen we dit seizoen samen blij zijn’”, zegt de ex-aanvoerder van PSV.

Het Algemeen Dagblad denkt vervolgens aan een vergelijking tussen De Jong en Wout Weghorst. Laatstgenoemde werd afgelopen seizoen veelvuldig gebruikt als pinchhitter, een rol die De Jong dit jaar mogelijk ook gaat vervullen. “Die vergelijking heeft hij niet letterlijk gemaakt in de eerste gesprekken. Als type spitsen hebben we natuurlijk wel gelijkenissen”, zegt de aanvaller daarover.