Officiële FC Porto-debuut Farioli en De Jong uitgesteld

Het officiële debuut van Francesco Farioli en bij FC Porto laat nog even op zich wachten. De Portugese voetbalbond heeft besloten om de competitiewedstrijd van Os Dragões tegen Vitóris SC te verplaatsen naar maandag 11 augustus. Dit heeft alles te maken met het overlijden van clubicoon Jorge Costa.

De sportief directeur en voormalig aanvoerder van FC Porto overleed dinsdag plotseling op 53-jarige leeftijd aan de gevolgen van een hartstilstand. Costa kreeg eerste hulp, maar dat mocht niet baten. De club bevestigt zijn overlijden in een statement. De voormalig centrale verdediger speelde 383 wedstrijden voor FC Porto en was aanvoerder toen de club in 2004 onder José Mourinho de Champions League won.

Artikel gaat verder onder video

Het nieuws sloeg bij zijn club in als een bom. "FC Porto spreekt zijn diepe droefenis en verslagenheid uit over het overlijden van een onmisbare figuur in de clubgeschiedenis", schreef de club op de officiële kanalen. "Jorge Costa belichaamde zijn leven lang – zowel op als buiten het veld – de waarden waar FC Porto voor staat: toewijding, leiderschap, passie en een onverzettelijke drang om te winnen. Hij raakte generaties fans en groeide uit tot een waar symbool van Portismo."

Aanvankelijk zou FC Porto komende zaterdag de competitie beginnen met een thuiswedstrijd tegen Vitória SC. De Portugese voetbalbond heeft echter besloten om dit duel vanwege het overlijden van Costa te verplaatsen naar maandag 11 augustus. Het duel wordt dan om 21.45 uur afgetrapt. Ondertussen word er de Portugese havenstad stilgestaan bij het overlijden van Costa. Bij het Estádio do Dragão, de thuishaven van FC Porto, hebben honderden fans sjaal neergelegd en brengen ze een laatste eerbetoon aan de zeer geliefde oud-verdediger.