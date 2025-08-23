Live voetbal 1

Manchester City in grote problemen na gruwelijke blunder James Trafford

James Trafford Manchester City
Foto: © Imago
0 reacties
Frank Hoekman
23 augustus 2025, 14:38

Manchester City staat halverwege het thuisduel met Tottenham Hotspur op een 0-2 achterstand. Doelman James Trafford van The Citizens ging in de blessuretijd van de eerste helft gruwelijk in de fout, waarmee hij João Palhinha in staat stelde de tweede treffer voor de Londenaren aan te tekenen.

Het nieuwe seizoen begon vorige week nog zo goed voor City. Met onder meer een sensationeel debuterende Tijjani Reijnders in de gelederen won de topclub het uitduel bij Wolverhampton Wanderers met 0-4. Een week later stond Reijnders tegen de Spurs opnieuw aan de aftrap. Nathan Aké moest genoegen nemen met een plek op de bank, maar viel halverwege het eerste bedrijf in voor Rayan Aït-Nouri. Bij Tottenham ruimt de nieuwe trainer Thomas Frank andermaal een basisplaats in voor Micky van de Ven.

Artikel gaat verder onder video

Na iets meer dan een half uur spelen was het Tottenham dat de ban wist te breken in het Etihad Stadium. Op aangeven van Richarlison was het Brennan Johnson die van dichtbij de 1-0 kon maken. De vlag ging nog wel omhoog voor buitenspel, maar na bestudering van de beelden door de VAR werd duidelijk dat daar nét geen sprake van was, en dus bleef de goal van Johnson op het bord staan.

Vlak voor rust ging het helemaal mis bij Trafford. De doelman probeerde verdediger John Stones aan te spelen in zijn eigen strafschopgebied, maar die werd vol onder druk gezet en raakte de bal kwijt. Trafford wist de schade nog even te repareren toen hij snel zijn doel uitkwam en Richarlison van een doelpoging kon afhouden, maar tikte de bal daarbij voor de voeten van Palhinha. De debutant pakte het cadeautje gretig uit en schoot onberispelijk de 0-2 binnen.

➡️ Meer Premier League nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Liverpool-trainer Arne Slot

Slot noemt drie voorwaarden om Isak in te lijven; Liverpool voldoet er aan twee

  • do 21 augustus, 18:33
  • 21 aug. 18:33
Bassey speelt met afgezakt broekje bij Fulham

Voormalig Ajax-verdediger verontschuldigt zich voor spelen met afgezakt broekje

  • di 19 augustus, 16:17
  • 19 aug. 16:17
Marco van Basten bij Rondo van Ziggo Sport

Van Basten over bewierookte Tijjani Reijnders: ‘Geen bijzonder goede speler’

  • ma 18 augustus, 21:21
  • 18 aug. 21:21
1 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Man City - Tottenham

13:30
Vandaag om 13:30
Competitie: Premier League
Seizoen: 2025/2026

Meer info

James Trafford

James Trafford
Manchester City
Team: Man City
Leeftijd: 22 jaar (10 okt. 2002)
Positie: Keeper
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Man City
1
0
2024/2025
Burnley
45
0
2023/2024
Burnley
28
0
2022/2023
Bolton
47
0

Meer info

Stand Premier League 2025/2026

Premier League
GS
DS
PT
1
Chelsea
2
4
4
2
Man City
1
4
3
3
Sunderland
1
3
3
4
Tottenham
1
3
3
5
Liverpool
1
2
3

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel