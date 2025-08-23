Manchester City in grote problemen na gruwelijke blunder James Trafford

Manchester City staat halverwege het thuisduel met Tottenham Hotspur op een 0-2 achterstand. Doelman van The Citizens ging in de blessuretijd van de eerste helft gruwelijk in de fout, waarmee hij in staat stelde de tweede treffer voor de Londenaren aan te tekenen.

Het nieuwe seizoen begon vorige week nog zo goed voor City. Met onder meer een sensationeel debuterende Tijjani Reijnders in de gelederen won de topclub het uitduel bij Wolverhampton Wanderers met 0-4. Een week later stond Reijnders tegen de Spurs opnieuw aan de aftrap. Nathan Aké moest genoegen nemen met een plek op de bank, maar viel halverwege het eerste bedrijf in voor Rayan Aït-Nouri. Bij Tottenham ruimt de nieuwe trainer Thomas Frank andermaal een basisplaats in voor Micky van de Ven.

Na iets meer dan een half uur spelen was het Tottenham dat de ban wist te breken in het Etihad Stadium. Op aangeven van Richarlison was het Brennan Johnson die van dichtbij de 1-0 kon maken. De vlag ging nog wel omhoog voor buitenspel, maar na bestudering van de beelden door de VAR werd duidelijk dat daar nét geen sprake van was, en dus bleef de goal van Johnson op het bord staan.

Vlak voor rust ging het helemaal mis bij Trafford. De doelman probeerde verdediger John Stones aan te spelen in zijn eigen strafschopgebied, maar die werd vol onder druk gezet en raakte de bal kwijt. Trafford wist de schade nog even te repareren toen hij snel zijn doel uitkwam en Richarlison van een doelpoging kon afhouden, maar tikte de bal daarbij voor de voeten van Palhinha. De debutant pakte het cadeautje gretig uit en schoot onberispelijk de 0-2 binnen.