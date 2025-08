Amorim pikt twee oud-speler van Ajax eruit: 'Jullie zijn verantwoordelijk'

en maken deel uit van de zes 'leiders' binnen de spelersgroep van Manchester United, zo onthult trainer Ruben Amorim. De Portugees legt een grote verantwoordelijkheid bij onder meer de twee oud-spelers van Ajax.

"We hebben nu een groep leiders", wordt Amorim geciteerd door The Athletic. "Niet alleen Bruno Fernandes, niet alleen Harry Maguire. Het zijn er nu zes", aldus de Portugees, die onthult dat ook Martínez, Mazraoui, Diogo Dalot en reservedoelman Tom Heaton de status van 'leider' van hem hebben gekregen. Amorim legt uit wat hij van het zestal verwacht: "Zij zijn verantwoordelijk voor de groep. Afgelopen jaar was er een aantal zaken waarmee ik moest dealen. Ik heb tegen hen gezegd: 'Jullie moeten daarmee gaan dealen. Kleine issues met de spelers. Jullie zijn zelf verantwoordelijk.' Dit soort kleine veranderingen helpen de groep."

De trainer legt specifiek uit waarom hij ook Mazraoui (27) heeft uitverkoren: "Het zijn niet alleen de oudste spelers, Nous zit erbij omdat hij een karakter heeft dat mij bevalt. Ik probeer de dynamiek van de groep te begrijpen en iedereen te bereiken. Deze jongens zijn verantwoordelijk om iedereen in het gareel te houden."

Amorim wil Ferguson achterna: 'Daar geloof ik echt in'

Amorim werd halverwege vorig seizoen naar Old Trafford gehaald, als opvolger van de ontslagen Erik ten Hag. De Portugees is al de zesde vaste hoofdtrainer van United sinds 2013, toen de legendarische Sir Alex Ferguson na liefst 27 jaar afzwaaide. De gemiddelde levensduur van zijn opvolgers bedraagt slechts twee jaar, maar Amorim is vastbesloten te breken met die trend. "Ik wil hier twintig jaar blijven", zegt de Portugese trainer. "Dat is mijn doel en daar geloof ik echt in. Er zal iets gebeuren. Op sommige momenten zal ik geluk hebben. Ik heb in mijn trainerscarrière al heel veel geluk gehad en ben van plan om hier vele jaren te blijven. De resultaten zullen dat bepalen. En ik weet dat ik al het krediet dat ik bij mijn komst had vorig jaar opgebruikt heb. Maar ik ben klaar voor een verse start", aldus Amorim.

De trainerswissel leverde United vorig seizoen niet bepaald het gewenste resultaat op. Onder Amorim eindigde de twintigvoudig landskampioen op een teleurstellende vijftiende plaats in de Premier League. In de FA Cup struikelde de club in de vijfde ronde over Fulham, terwijl Tottenham Hotspur te sterk was in de kwartfinale van de League Cup. Tegen diezelfde Spurs ging in mei de finale van de Europa League verloren, waardoor United komend seizoen niet actief is in Europa.