Mediateam PSV maakt transfer per ongeluk bekend

gaat spoedig aangekondigd worden door PSV. Het mediateam van de Eindhovenaren heeft namelijk voortijdig een video op PSV Play geplaatst voor de transfer van de Roemeen. Inmiddels is het filmpje weer offline gehaald.

PSV is hard op weg om zich te versterken met Man. De buitenspeler, die over gaat komen van Parma, heeft zich maandag in Eindhoven gemeld om medisch gekeurd te worden en een contract te tekenen. Door een foutje van het mediateam heeft PSV onofficieel al laten weten dat Man de volgende versterking is.

Hoewel de buitenspeler nog niet officieel is gepresenteerd door de landskampioen, plaatste het mediateam maandag alvast een video op PSV Play met ‘Dennis Man’ als titel. Dit is naar alle waarschijnlijkheid een video zoals PSV deze eerder in de zomer ook al had gemaakt voor andere aanwinsten, waarbij ze worden gevolgd tijdens hun eerste dag bij de club.

Omdat PSV nog niet van plan was om Man maandagavond aan te kondigen, is de video inmiddels weer offline gehaald. Er zijn echter wel gebruikers op X die het filmpje zijn tegengekomen, dus gaan daar screenshots van rond op het platform. Clubwatcher Rik Elfrink weet ook dat Man gaat tekenen en meldt dat hij gaat spelen met rugnummer 27.