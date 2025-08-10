Live voetbal

Perez ziet talent volledig mislukken: ‘Echt niks meer van over’

Kenneth Perez
Foto: © ESPN
Niels Hassfeld
10 augustus 2025, 20:20

Kenneth Perez heeft dit weekend met verbazing naar het optreden van Joël Drommel gekeken. De sluitpost werd in het verleden gezien als toptalent, maar daar is inmiddels helemaal ‘niks meer van over’, zo stelt de analist bij Dit Was Het Weekend.

Drommel stond in het verleden te boek als groot talent en werd daarom in de zomer van 2021 door PSV opgepikt bij FC Twente. In Eindhoven wist de doelman nooit echt te overtuigen, waardoor de landskampioen hem deze zomer besloot te verhuren aan Sparta. Zijn officiële debuut voor de Rotterdammers maakte Drommel uitgerekend op bezoek bij PSV (6-1), maar dat ging hem niet goed af.

In Dit Was Het Weekend geeft Milan van Dongen aan ‘medelijden’ te hebben met Drommel. De sluitpost ging namelijk bij meerdere treffers van PSV in de fout. “Je gunt zo’n jongen een goede wedstrijd tegen zijn oude club”, legt de presentator uit wanneer Perez zijn verbazing hierover uit. “Hij zet wel de lijn door van de voorbereiding, daar had hij ook een ketser”, gaat de Deen verder. Vervolgens worden de fouten van Drommel getoond.

Bij de 1-0 werd de doelman verrast in de korte hoek, door een (vermoedelijk onbedoeld) schot van Ruben van Bommel met de buitenkant van de voet. In de tweede helft tastte Drommel mis bij een houdbaar afstandsschot van Joey Veerman, dat de 4-0 betekende.

“Het is af”, stelt Perez na het zien van de beelden. “Het was een heel groot talent toen hij van Twente naar PSV ging. Unnerstall moest zelfs wijken bij PSV.” De Duitse doelman bewandelde de omgekeerde weg. “Een groot talent, de toekomst van, enzovoort, enzovoort. Niks meer van over. Écht niks meer van over”, uit de oud-voetballer zijn teleurstelling.

PSV - Sparta

6 - 1
Joël Drommel

Joël Drommel
Team: Sparta
Leeftijd: 28 jaar (16 nov. 1996)
Positie: Keeper
