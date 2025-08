Oud-PSV'er aanwezig bij Johan Cruijff Schaal, maar wil absoluut niet gefilmd worden

Een bijzonder moment vlak na de Johan Cruijff Schaal-winst van PSV. en worden in beeld gebracht, maar eerstgenoemde wil absoluut niet gefilmd worden.

PSV won zondag met alle moeite van Go Ahead Eagles. Via een vlijmscherpe counter had Mathis Suray de Deventernaren in de eerste helft op voorsprong gezet. PSV leek niet de juiste instelling te hebben en voetbalde amper door de hechte Go Ahead-defensie heen. Aan de andere kant creëerde de ploeg van Melvin Boel ook weinig, maar de bekerwinnaar van vorig seizoen stond wel voor.

Na rust ging PSV steeds meer risico nemen. In de 78e minuut werd het daarvoor beloond. Ivan Perisic passeerde Mats Deijl en gaf voor, waarna Gerrit Nauber de bal in eigen doel werkte. Enkele minuten later stoomde Sergiño Dest op, die een kans kreeg om te volleren. Met links poeierde de Amerikaan fraai raak.

Bijna direct na het uitreiken van de Johan Cruijff Schaal worden Tillman en Bakayoko in beeld genomen. Het duo had vorig seizoen nog een groot aandeel in het kampioenschap, maar de reactie van Tillman is uiterst opvallend te noemen. De creatieveling wil niet gefilmd worden en steekt zijn hand voor de camera. Bakayoko doet vervolgens even voor hem mee, maar de camera's blijven op Tillman gericht. De Amerikaan haalt vervolgens zijn hand weg, maar draait dan ook met zijn gezicht de andere kant op. Wanneer hij weer naar de camera's kijkt, lacht hij wat ongemakkelijk. Enkele PSV'ers komen niet veel later naar het duo toe en Bakayoko viert uitbundig het feestje mee. Tillman is duidelijk wat afwachtender. Er wordt vervolgens wat bijgekletst.

De aanvallende middenvelder speelt momenteel voor Bayer Leverkusen, terwijl Bakayoko de stap naar Leipzig heeft gemaakt.