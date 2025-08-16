Vermoedelijke opstelling PSV: Bosz heeft keuzes te over voor 'een van de moeilijkste uitwedstrijden'

PSV reist zondagmiddag af naar Enschede voor de uitwedstrijd tegen FC Twente. Volgens trainer Peter Bosz 'een van de moeilijkste uitwedstrijden die je in een seizoen kunt hebben'. De oefenmeester zal het in De Grolsch Veste nog altijd moeten doen zonder Ricardo Pepi, die een spoortje vocht in zijn knie heeft. Het Eindhovens Dagblad verwacht een ongewijzigd PSV aan de aftrap tegen FC Twente.

PSV begon het seizoen goed met een overtuigende zege op Sparta Rotterdam. In het eigen Philips Stadion werden de Kasteelheren getrakteerd op een 6-1 nederlaag. Komende zondag treffen Bosz en de zijnen in FC Twente een geplaagde tegenstander, die het seizoen totaal niet goed is begonnen. De ploeg van trainer Joseph Oosting moet namelijk de wonden likken na een beschamende 1-0 nederlaag op bezoek bij PEC Zwolle.

In De Grolsch Veste zal Matej Kovar, die van Bosz de voorkeur krijgt als eerste doelman, het doel gaan verdedigen. Achterin verwacht het Eindhovens Dagblad hetzelfde viertal als tegen Sparta. Dat betekent dus vanaf rechts naar links: Sergiño Dest, Ryan Flamingo, Yarek Gasiorowski en Mauro Júnior.

Hoewel Guus Til met een meer dan uitstekende invalbeurt flink op de deur heeft geklopt bij Bosz, lijkt de middenvelder opnieuw genoegen te moeten nemen met een plek op de bank. Net als vorige week zal de oefenmeester kiezen voor het trio Jerdy Schouten, Joey Veerman en Ismaël Saibari. Voorin is Ricardo Pepi er nog niet bij, waardoor Alassane Pléa in de punt van de aanval speelt. Hij zal worden geflankeerd door Ruben van Bommel, die vorige week zijn eerste officiële PSV-treffer maakte en Ivan Perisic. Dennis Man, deze week van Parma overgekomen, begint op de bank.

Vermoedelijke opstelling PSV: Kovar; Dest, Flamingo, Gasiorowski, Mauro; Schouten, Veerman, Saibari; Perisic, Pléa, Van Bommel