Leipzig ontvangt eerste bod op Xavi Simons: 'Heel dicht bij de vraagprijs'

Foto van RB Leipzig-speler Xavi Simons
Foto: © Imago
Frank Hoekman
28 augustus 2025, 14:53

Tottenham Hotspur heeft een eerste bod op Xavi Simons uitgebracht bij RB Leipzig, zo meldt Florian Plettenberg. Volgens de transferjournalist van het Duitse Sky komt het geboden bedrag dicht in de buurt van de transfersom die de club verlangt voor de 22-jarige international van het Nederlands elftal.

De toekomst van Simons houdt de gemoederen deze zomer flink bezig. Lange tijd leek de Nederlander op weg naar Chelsea, maar gisteren (woensdag) werd duidelijk dat The Blues plots concurrentie uit eigen stad zouden krijgen. Ook Tottenham zou Simons namelijk dolgraag aan de selectie toevoegen. De Spurs lijken nu daadwerkelijk door te gaan pakken.

Artikel gaat verder onder video

Plettenberg schrijft op X namelijk dat Tottenham een eerste officiële bod op Simons heeft uitgebracht, dat dichtbij de vraagprijs van zeventig miljoen euro zou liggen. "Nog geen bod van Chelsea", schrijft de transferjournalist erbij. Simons is zelf ondertussen al in Londen om zijn transfer af te ronden, al wist hij bij vertrek nog niet welke van de twee stadgenoten het zou worden,

Simons heeft ondanks zijn nog jonge leeftijd al een indrukwekkend rijtje clubs achter zijn naam. De zoon van oud-profvoetballer Regilio Simons doorliep de jeugdopleiding van FC Barcelona, maar verruilde die club in 2019 voor Paris Saint-Germain. PSV stuntte in 2022 door Simons transfervrij over te nemen van de Franse grootmacht, maar PSG haalde hem door een clausule in zijn contract een jaar later voor 'slechts' vier miljoen euro terug naar Parijs. Simons werd vervolgens op huurbasis gestald bij RB Leipzig, dat de aanvallende middenvelder in januari 2025 voor vijftig miljoen euro definitief inlijfde. De afgelopen twee seizoenen kwam Simons tot 78 officiële wedstrijden namens Die Roten Bullen, waarin hij goed was voor 22 goals en 24 asssists.

Toch eigenlijk ongelooflijk dat zo'n snotneusje 70 mln moet kosten.

