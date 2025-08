‘Typisch Nederlandse’ Noa Vahle hard aangepakt na Johan Cruijff Schaal-voorspelling

Noa Vahle heeft vrijdagavond bij De Oranjezomer voor onvrede gezorgd bij politica Caroline van der Plas met haar voorspelling voor de Johan Cruijff Schaal. De sportverslaggeefster dicht Go Ahead Eagles weinig kans toe op bezoek bij PSV, tot onvrede van Van der Plas, die groot fan is van de club uit Deventer.

Landskampioen PSV en bekerwinnaar Go Ahead Eagles staan zondagavond in Eindhoven tegenover elkaar in de strijd om de Johan Cruijff Schaal. Waar aanvoerder Jerdy Schouten vrijdag nog uitsprak dat zijn ploeg het altijd lastig heeft tegen de Deventenaren, is Vahle vrijdagavond minder voorzichtig. “Go Ahead heeft natuurlijk afgelopen seizoen een fantastisch, heel bijzonder wonderseizoen gehad, wat niet heel snel meer voor gaat komen. Toen heeft Go Ahead inderdaad twee keer gewonnen, maar wel in een periode dat het met PSV natuurlijk verschrikkelijk ging”, impliceert ze dat ze Go Ahead weinig kans geeft in het Philips Stadion.

Van der Plas kan totaal niet leven met deze uitspraak van Vahle, waarna de leider van de BBB er fel tegenin gaat. “Go Ahead deed het gewoon hartstikke goed! Dit vind ik ook typisch Nederlands”, begint ze. “Een club heeft succes en die heeft het hartstikke goed gedaan, zat een paar jaar in de Keuken Kampioen Divisie en die groeit. En dan nu opeens zo van ‘nee, maar weet je, dat komt niet goed’. Go Ahead heeft het gewoon hartstikke goed gedaan.” De politica durft er ook een voorspelling aan te wagen. “Ik ga je dit zeggen, Noa: het wordt 2-3”, voorziet ze een overwinning voor de ploeg van Melvin Boel.

Vahle haakt erop in door te stellen dat ze Go Ahead Eagles zeker de overwinning gunt, maar haar voorspelling blijft staan. “Het is natuurlijk wel in een fase geweest dat PSV het moeilijk had. En als je nu kijkt hoe PSV er nu in staat, frisse energie, dan zijn zij kwalitatief beter. Maar als het Go Ahead lukt, groot feest in Deventer”, besluit ze.