Derksen zet deur wagenwijd open: 'overlopers' weer welkom bij Vandaag Inside

Johan Derksen zet de deur bij Vandaag Inside wagenwijd open voor de gasten die deze zomer de overstap maakten naar RTL Tonight. Onder meer Lale Gül en Albert Verlinde verbonden zich exclusief aan de nieuwe RTL-talkshow, die vooralsnog echter totaal niet van de grond komt als het om de kijkcijfers gaat.

Kijkcijfergoeroe Tina Nijkamp komt donderdagochtend in haar Instagram Stories met voorzichtig goed nieuws voor RTL Tonight. Op de uitzending van woensdag stemden 409.000 kijkers af, het hoogste aantal van de week waarin maandag werd geopend met 404.000 kijkers en dinsdag slechts 369.000. Daarmee blijft de nieuwe RTL-show echter ver achter bij Pauw & De Wit bij de NPO, dat opnieuw ruim boven de 700.000 kijkers scoort. Bij SBS wordt VI met 863.000 kijkers nóg beter bekeken.

'Die arme mensen zitten als mongolen achter een tafel en komen niet aan het woord'

In de VI-uitzending van woensdag zegt Derksen dat hij niemand zou aanraden om de overstap naar RTL te maken. "Peter van der Vorst (programmadirecteur RTL Nederland, red.) heeft zelf wel een productiemaatschappij, maar die kan helemaal niet op de stoel van de kijker gaan zitten. Hij heeft Arjen Lubach daar neergezet, dat slaat als een kut op dirk. Dat is echt een VPRO-artiest, het RTL-publiek vindt hem helemaal niet leuk." Ook RTL Tonight kan Derksen niet bekoren: "Die talkshow is drie dagen oud en is al mislukt. Dus daar moet je niet naartoe gaan. Die arme mensen die hier goed functioneerden, die zitten daar als mongolen achter een tafel en komen niet aan het woord", aldus De Snor.

Derksen: 'Wij zien het door de vingers dat ze overlopers zijn'

Wilfred Genee vraagt Derksen vervolgens of hij de vertrokken gasten terug zou willen halen naar VI. "Ik weet zeker dat Lale Gül en Albert Verlinde heel ongelukkig zijn. Die hebben wel de pocket vol van RTL, want ze zijn niet kinderachtig geweest, maar je moet ook een béétje plezier in je werk hebben, lijkt me", reageert Derksen, die de deur inderdaad open zet voor een rentree van het duo: "Wij zien het door de vingers dat ze overlopers zijn", aldus De Snor.

VIDEO - Johan Derksen: 'Ik weet zeker dat Lale Gül en Albert Verlinde heel ongelukkig zijn'