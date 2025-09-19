'Egoïstische Dick Schreuder solliciteert nu al bij andere clubs'

Dick Schreuder gedraagt zich egoïstisch en is na een paar wedstrijden als hoofdtrainer van NEC al indirect aan het solliciteren bij andere clubs. Dat stelt voetbalanalist René Wagelaar in de podcast Voetbaltijd van 1Twente. De analist ergert zich aan het gedrag van de coach aan de Nijmegenaren.

"Ik ben geen fan van NEC", begint Wagelaar in het programma Voetbaltijd. Dat de analist zich stoort, heeft met name te maken met de trainer die bij de Nijmeegse club op de bank zit. "Die Dick Schreuder heeft er net vier wedstrijden op zitten als coach van NEC en begint direct te denken dat hij de Champions League al in kan gaan", zegt Wagelaar.

De Twentse voormalig zaakwaarnemer vervolgt: "Hij zat gewoon al te solliciteren bij Studio Voetbal. Hij zegt dan: ja, als ik een keer een stap kan maken... Je bent net begonnen bij NEC! Dat doe je toch niet? Je bent nu toch bezig bij NEC en het loopt allemaal goed en dan zeg je dit. Ja, dat vind ik raar. Dat laat zien dat je erg egoïstisch ben", vindt Wagelaar.

Bekijk hieronder de beelden van de kritische analyse over Dick Schreuder: