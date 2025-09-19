Live voetbal

'Egoïstische Dick Schreuder solliciteert nu al bij andere clubs'

Dick Schreuder NEC
Foto: © Imago/Realtimes
Tijmen Gerritsen
19 september 2025, 18:26   Bijgewerkt: 18:51

Dick Schreuder gedraagt zich egoïstisch en is na een paar wedstrijden als hoofdtrainer van NEC al indirect aan het solliciteren bij andere clubs. Dat stelt voetbalanalist René Wagelaar in de podcast Voetbaltijd van 1Twente. De analist ergert zich aan het gedrag van de coach aan de Nijmegenaren.

"Ik ben geen fan van NEC", begint Wagelaar in het programma Voetbaltijd. Dat de analist zich stoort, heeft met name te maken met de trainer die bij de Nijmeegse club op de bank zit. "Die Dick Schreuder heeft er net vier wedstrijden op zitten als coach van NEC en begint direct te denken dat hij de Champions League al in kan gaan", zegt Wagelaar.

De Twentse voormalig zaakwaarnemer vervolgt: "Hij zat gewoon al te solliciteren bij Studio Voetbal. Hij zegt dan: ja, als ik een keer een stap kan maken... Je bent net begonnen bij NEC! Dat doe je toch niet? Je bent nu toch bezig bij NEC en het loopt allemaal goed en dan zeg je dit. Ja, dat vind ik raar. Dat laat zien dat je erg egoïstisch ben", vindt Wagelaar.

Bekijk hieronder de beelden van de kritische analyse over Dick Schreuder:

Copa
2.112 Reacties
739 Dagen lid
22.740 Likes
Copa
avatar

Ik ben van mening dat deze man gelijk heeft. Iedere trainer zou zich moeten focussen op de club waar hij in dienst is. Alles daarbuiten moet hij gewoon afwimpelen.

descheids
28 Reacties
1 Dag lid
45 Likes
descheids
avatar

Dick denkt ook om zich alvast in de spotlight te plaatsen als de positie van feijenoord vacant komt binnenkort. Slim.

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
2.414 Reacties
1.089 Dagen lid
18.742 Likes
Kramer
avatar

Na het weekend kan je beginnen bij Ajax, dinsdag doen?

Voetbalfanaat
463 Reacties
1.028 Dagen lid
2.851 Likes
Voetbalfanaat
avatar

@descheids ik denk dat hij eerder naar Ajax of PSV gaat want de kans is groot dat één van deze trainers de kerst niet haalt (misschien wel beide) terwijl die in Rotterdam voorlopig meer dan stevig in het zadel zit. Wat Ajax betreft die hebben al een ervaring met een Schreuder dus bekend terrein voor ze 😂.

Derk62
388 Reacties
771 Dagen lid
1.752 Likes
Derk62
avatar

Schreuder hoort toch bij die mietjes 020

Dick Schreuder

Dick Schreuder
N.E.C.
Team: NEC
Functie: Coach
Leeftijd: 54 jaar (2 aug. 1971)

