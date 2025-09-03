Live voetbal

Felle kritiek op keuze Bosz: 'Hij gaat de controle daardoor verliezen'

PSV-trainer Peter Bosz
Foto: © Imago
Niels Hassfeld
3 september 2025

Dat Peter Bosz Jerdy Schouten heeft benoemd tot aanvoerder van PSV, is een vreemde keuze. Althans, dat stellen Mounir Boualin en Tommie van der Leegte in De Rood Wit Podcast. Zij denken dat Schouten zich met de band te veel druk gaat opleggen en daarmee ‘de controle gaat verliezen’.

Na het vertrek van Luuk de Jong bij PSV moest Bosz op zoek naar een nieuwe aanvoerder. Daarin is de keuze uiteindelijk gevallen op Schouten. Boualin denkt daarom dat de controleur de teleurstelling van het seizoen gaat worden in Eindhoven. “Ik vind het middenveld van PSV nog niet helemaal top, Schouten ook niet”, begint de transferexpert zijn uitleg. “Ik denk dat hij een type is die een bepaalde druk bij zich neerlegt, doordat hij nu de band draagt.”

Boualin geeft aan dat hij denkt dat Schouten als aanvoerder meer van zichzelf verwacht. “Daardoor gaat hij de controle verliezen”, stelt de verslaggever. Hij verwacht ook dat er binnenkort van buiten PSV kritiek gaat komen op de middenvelder. “Dan ben ik heel benieuwd hoe zo’n jongen ermee omgaat. Maar ik vind het helemaal geen aanvoerder.” Daar sluit Van der Leegte zich direct bij aan.

“In mijn ogen moet een aanvoerder aura hebben”, verklaart Boualin die uitspraak. “Hij moet je ook in het veld af en toe goed op scherp zetten, de waarheid durven vertellen en de boel bij elkaar houden. Dat zie ik totáál niet in Schouten.” Rik Elfrink begrijpt wat Boualin hiermee bedoelt. “Schouten is natuurlijk niet echt gemeen. Het is gewoon een ongelofelijk correcte kerel.” Van der Leegte benadrukt ook dat de aanvoerder van PSV alleen goed is als hij de ruimte krijgt om vooruit te spelen. “Als Schouten in het duel komt, gaat hij verliezen. Ballen worden van zijn voet afgesnoept, hij gaat ballen uit spelen, dat ziet er niet uit. Dan is het geen aanvoerder en geen goede speler.”

Mike
Mike
Dat gezeik over de aanvoerders. Het is nooit goed. Bij Feyenoord niet (alhoewel die kritieken meer waren op waarom Timber niet meer - en terecht), en nu bij PSV niet. Ik gok dat binnenkort Ajax de pineut is.

12deman
12deman
Brabantse gemoedelijkheid, Veerman, Schouten en Til.

Arena
Arena
Wat denken die mensen eigenlijk? Dat ze psycholoog zijn?

Zadkine
Zadkine
Altijd grappig, aanvoerderschap moeten mensen en spelers niet te zwaar aan tillen, zegt de voetbalwereld. Alleen als er een nieuwe aanvoerder gekozen wordt valt iedereen erover.

Jerdy Schouten

Jerdy Schouten
PSV
Team: PSV
Leeftijd: 28 jaar (12 jan. 1997)
Positie: VM, M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
PSV
4
1
2024/2025
PSV
18
1
2023/2024
PSV
29
4
2022/2023
Bologna
33
0

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
2
NEC
4
10
9
3
Utrecht
4
8
9
4
PSV
4
7
9
5
Ajax
4
4
8
6
AZ
3
4
7

Complete Stand

