Feyenoord ziet speler plotseling vertrekken ná Deadline Day

Volgens Mexicaanse media heeft een contract getekend bij Club Tijuana. Mocht het nieuws kloppen, neemt Feyenoord na het sluiten van de Nederlandse transfermarkt nog afscheid van een overbodige speler.

Onder meer SuperDeportivo weet te bevestigen dat de nummer zeven van de Mexicaanse competitie zich heeft versterkt met Bullaude. Of het om een tijdelijke of definitieve transfer gaat, wordt niet duidelijk in de berichtgeving.

Artikel gaat verder onder video

Bullaude komt niet in de plannen voor van Feyenoord-trainer Robin van Persie en mag uitkijken naar een nieuwe club. De deal met Club Tijuana bevindt zich naar verluidt in de afrondende fase.

Feyenoord haalde Bullaude in de winterstop van seizoen 2022/23 naar De Kuip. In het shirt van de Rotterdammers speelde de inmiddels 24-jarige Argentijn slechts vijftien wedstrijden, waarin hij één keer wist te scoren. Afgelopen seizoen verhuurde Feyenoord Bullaude aan Fortuna Sittard, waar hij acht keer trefzeker was. Een nieuwe kans in Rotterdam-Zuid komt er echter niet.