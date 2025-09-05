Live voetbal 2

Feyenoord ziet speler plotseling vertrekken ná Deadline Day

Feyenoord-directeur Dennis te Kloese
Foto: © Imago
Luuk van Grinsven
5 september 2025, 22:50

Volgens Mexicaanse media heeft Ezequiel Bullaude een contract getekend bij Club Tijuana. Mocht het nieuws kloppen, neemt Feyenoord na het sluiten van de Nederlandse transfermarkt nog afscheid van een overbodige speler.

Onder meer SuperDeportivo weet te bevestigen dat de nummer zeven van de Mexicaanse competitie zich heeft versterkt met Bullaude. Of het om een tijdelijke of definitieve transfer gaat, wordt niet duidelijk in de berichtgeving.

Bullaude komt niet in de plannen voor van Feyenoord-trainer Robin van Persie en mag uitkijken naar een nieuwe club. De deal met Club Tijuana bevindt zich naar verluidt in de afrondende fase.

Feyenoord haalde Bullaude in de winterstop van seizoen 2022/23 naar De Kuip. In het shirt van de Rotterdammers speelde de inmiddels 24-jarige Argentijn slechts vijftien wedstrijden, waarin hij één keer wist te scoren. Afgelopen seizoen verhuurde Feyenoord Bullaude aan Fortuna Sittard, waar hij acht keer trefzeker was. Een nieuwe kans in Rotterdam-Zuid komt er echter niet.  

Copa
2.085 Reacties
725 Dagen lid
22.677 Likes
Copa
  • 3
    + 1
avatar

Ik zal wel voor Feyenoord hater worden uitgemaakt, maar zeg nou zelf is dit normaal? Zoveel aan- en verkopen. Feyenoord heeft geen eigen porem meer Vroeger als mijn club weer eens als sulletjes speelden, het was te koud of te nat of te vroeg of iets anders onzinnig dan zei ik altijd ; ga naar Rotterdam, ga naar Feyenoord dan maken ze wel mannen van jullie (volgende dag was ik het alweer vergeten natuurlijk, haha), maar dit Feyenoord lijkt gewoon nergens op En om het erger te maken, Kloese heeft een zgn cultuur bewaker aangesteld. CULTUUR bewaker, weet men wel wat dat is? Of is het harde werken in Rotterdamse haven voorbij? ARBO dienst enzo

jabadabadoe
9 Reacties
40 Dagen lid
8 Likes
jabadabadoe
  • 1
    + 1
avatar

Duidelijk de comment van een Feyenoord hater

Voetbalhoofdstad
Erkende gebruiker! Meer info
570 Reacties
39 Dagen lid
1.799 Likes
Voetbalhoofdstad
  • 3
    + 1
avatar

@copa, feijenoord is een vreemdelingenlegioen geworden vanuit alle windstreken. Eerder is feitelijk vastgesteld dat er geen zelf opgeleide jeugdspelers van feijenoord meer doorbreken. Feijenoord is de ultieme koopclub geworden die jeugd geen kans geeft en werkelijk alles wat los en vast zit maar haalt. Geen visie, geen beleid, geen strategie. Geen idee wat de voertaal binnen feijenoord is. Ghanees? Slovaaks? Priske zag het goed in en wist dat er geen topsportklimaat is bij feijenoord. Inmiddels is feijenoord ingehaald door AZ, ook in reputatie. Priske zag ook dat de cultuurbewaker onnodig was en ontslagen moest worden. Financiele problemen zijn groot en worden groter met de misaankopen. Kapitaalvernietiging brengt de club naar de afgrond.

Arena
473 Reacties
25 Dagen lid
1.475 Likes
Arena
  • 1
    + 1
avatar

Gewoon een normale mening. Cultuurbewaker? Gaan ze archeologie doen daar?

Copa
2.085 Reacties
725 Dagen lid
22.677 Likes
Copa
  • 1
    + 1
avatar

@ Voetbalhoofdstad "Kapitaalvernietiging brengt de club naar de afgrond" ik vrees hier ook voor. Ik zal dit heel erg vinden, omdat het vroeger een goede club was, die mooie spelers had (Coen Moulijn, bijv en bikkels zoals Laseroms, Israel).

Voetbalhoofdstad
Erkende gebruiker! Meer info
570 Reacties
39 Dagen lid
1.799 Likes
Voetbalhoofdstad
  • 1
    + 1
avatar

@copa, Het pijnlijke is dat de spelers die jij met feijenoord asocieer geen echte feijenoorders zijn. Israel is een echte Amsterdammer en groot geworden bij DWS. Daarna pas naar feijenoord. Lazeroms was vooral eerst een Spartaan. Dat is ook waarom de echte Rotterdammert voor Sparta is.

Copa
jabadabadoe
Voetbalhoofdstad
Arena
Copa
Voetbalhoofdstad
Ezequiel Bullaude

Ezequiel Bullaude
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 24 jaar (26 okt. 2000)
Positie: AM, M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
0
0
2024/2025
Feyenoord
0
0
2024
Boca
5
0
2023/2024
Feyenoord
0
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
Feyenoord
3
7
9
2
NEC
4
10
9
3
Utrecht
4
8
9
4
PSV
4
7
9
5
Ajax
4
4
8

Complete Stand

