Hooligans van meerdere clubs achter rellen in Den Haag: 'Ze hebben doelbewust de confrontatie gezocht'

Rellen in Den Haag
Foto: © NOS
Maurice Mazenier
20 september 2025, 23:29   Bijgewerkt: 21 september 2025, 00:15

Hooligans uit diverse delen van het land zijn verantwoordelijk voor het geweld in Den Haag, dat laat de gemeente weten aan de NOS. Een anti-immigratieprotest in de Hofstad liep zaterdag compleet uit de hand. Zo werden politieagenten belaagd, werd de A12 geblokkeerd en werden de ruiten van het partijkantoor van D66 ingegooid.

De anti-immigratiedemonstratie begon zaterdag aan het begin van de middag op het Malieveld in Den Haag. Al snel trok een groep van zo'n 1.500 mensen richting de A12, die vlak bij het Malieveld ligt, om daar de snelweg te blokkeren. Daarbij kwam het tot confrontaties tussen demonstranten en de politie. Op beelden valt te zien dat er politieauto's in brand worden gestoken en dat agenten worden gebkogeld met flessen en stenen.

De gemeente Den Haag stelt dat er onder de demonstranten veel voetbalsupporters aanwezig waren. Iets wat ook blijkt uit beelden die rondgaan op social media. Zo was er een vlag met de tekst: "Clubrivaliteit aan de kant, red Nederland". Daarnaast was er een spandoek met de tekst 'Dutch Hooligans Firms United'.

Jan van Zanen, de burgemeester van Den Haag, noemt de rellen 'ongekend en Nederland onwaardig'. "Groepen hooligans uit het hele land hebben doelbewust de confrontatie opgezocht met de politie", wordt zijn reactie opgetekend door de NOS. "Daarbij hebben ze extreem geweld gebruikt."

Demissionair premier Dick Schoof heeft geschokt gereageerd op de ongeregeldheden in Den Haag. "Onthutsende en bizarre beelden van schaamteloos geweld. Veel respect voor het optreden van de politie, ME en burgemeester Van Zanen. Alle vertrouwen dat politie en OM alles op alles zetten om de daders op te pakken en te vervolgen. Voor demonstraties is altijd ruimte, voor geweld nooit."

